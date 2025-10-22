El mercado de Navidad "más bonito de Asturias", un imán para los artesanos: más de un centenar quieren participar

El mercado navideño de Oviedo, "el más bonito de Asturias", según los vendedores de la última edición y uno de los más concurridos del norte de España, ha vuelto a despertar un gran interés entre artesanos y comerciantes. Según el listado provisional de admitidos y excluidos publicado por el Ayuntamiento, se han recibido más de un centenar de solicitudes para participar en la edición 2025-2026, que volverá a llenar de ambiente las plazas de Porlier y la Catedral desde finales de noviembre hasta después de Reyes.

En la categoría de artesanía, la más numerosa, 39 participantes han sido admitidos provisionalmente, mientras que 23 han quedado excluidos por distintos motivos, principalmente por no acreditar la documentación relacionada con el seguro de responsabilidad civil o la situación ante la Seguridad Social y Hacienda, según detalla el documento municipal. Entre los admitidos figuran nombres habituales del mercadillo, especializados en cerámica, joyería o cuero, algunos de ellos procedentes de otras comunidades.

En la categoría de “otras ventas”, que agrupa los puestos dedicados a artículos navideños, dulces y regalos, figuran 37 admitidos y 39 excluidos. En este apartado se incluyen tanto emprendedores locales como pequeñas empresas de alimentación y artesanía textil. El documento refleja la diversidad de propuestas que cada año contribuyen a hacer del mercado ovetense una referencia en Asturias.

Por el contrario, en la categoría de hostelería, destinada a los puestos de bebidas y comida caliente, no figura ningún admitido provisional, aunque cuatro solicitantes han quedado excluidos por no cumplir los requisitos de inscripción o por problemas de documentación sanitaria y fiscal.

Los aspirantes excluidos podrán presentar alegaciones o subsanar errores desde este miércoles, 22 de octubre, y hasta el próximo 4 de noviembre, antes de que el Ayuntamiento publique el listado definitivo.

El mercado de Navidad de Oviedo, que el pasado año atrajo a más de 400.000 visitantes, contará este invierno con un total de 104 casetas repartidas entre las plazas de Porlier y la Catedral: 45 dedicadas a artesanía, 53 a artículos navideños y regalos, y 2 a alimentación y bebidas y otras 3 para usos municipales. El evento abrirá sus puertas a finales de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado festivo, y permanecerá activo hasta el 6 de enero.