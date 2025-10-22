Oviedo es de las ciudades más seguras del país pese a la subida del cibercrimen y los robos con violencia

El último informe sobre criminalidad emitido por el ministerio del Interior, que se corresponde con el segundo trimestre de este año, pone de manifiesto que Oviedo sigue siendo una de las capitales más seguras del norte de España y que mantiene una de las tasas más bajas en cuanto a infracciones penales de la lista de ciudades españolas de población similar a la capital asturiana, que actualmente tiene alrededor de 225.000 habitantes. «Si nos comparamos con ciudades como Badalona, Tarrasa o Granada, que tienen una población similar, nuestros indicadores de criminalidad muestran una posición muy favorable», asegura el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

En el primer semestre del año 2025 se registraron en Oviedo un total de 3.872 infracciones penales. A pesar de los buenos registros de la capital asturiana, los ciberdelitos siguen creciendo en todo el territorio español y Oviedo no es una excepción. El número de infracciones penales ligadas a delitos informáticos ha subido en lo que va de año un 22 por ciento con respecto al mismo periodo del anterior. Según los datos que maneja el ministerio del Interior, el número de infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia han pasado de las 930 registradas en los primeros seis meses de 2024 a las 1.134 que se llevan contabilizadas hasta ahora en 2025. La mayoría de estos ciberdelitos de la primera mitad del año son estafas (991), aunque también se han detectado otras 143 infracciones penales por distintas actividades ilícitas a través de la red.

A pesar de la subida de este tipo de delincuencia, que es una tendencia global en España, el crecimiento de la tasa de criminalidad de Oviedo, un 2 por ciento en total, está por debajo de la media asturiana que registra una subida del 2,7 por ciento. La ciudad asturiana con más habitantes, Gijón, ha experimentado un crecimiento del 5 por ciento en su tasa de criminalidad en lo que va de año con respecto al anterior. «Según la evolución registrada entre 2018 y 2025, la criminalidad en Oviedo ha crecido únicamente en el ámbito digital, mientras que los delitos tradicionales y violentos se mantienen en niveles históricamente bajos. Nuestra ciudad ha logrado combinar cercanía policial, eficacia operativa y convivencia ciudadana», afirma José Ramón Prado.

Menos delitos sexuales

Aunque los ciberdelitos estropean los porcentajes de la tasa de criminalidad en Oviedo, en los datos que maneja el ministerio del Interior se recoge que el resto de infracciones penales, tipificadas como «criminalidad convencional», han bajado en la ciudad con respecto al año pasado. De los 2.865 registrados en 2024 se ha pasado a 2.738 cuantificados en la primera mitad de este año.

En los seis primeros meses han bajado en Oviedo, entre otros, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. También ha habido menos hurtos, agresiones sexuales con penetración, sustracciones de vehículos, delitos por tráfico de drogas y el resto de la criminalidad convencional. Por otro lado, el informe del Ministerio del Interior refleja que han aumentado ligeramente los delitos por lesiones y riñas tumultuarias (pasando de 50 en 2024 a 60 en lo que va de 2025), el resto de delitos contra la libertad sexual (de 29 a 33) y el número de robos con violencia e intimidación (pasando de 55 a 75). «La coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil es excelente. Gracias a ese trabajo conjunto y a la comunicación permanente entre administraciones, podemos planificar dispositivos eficaces, actuar con rapidez ante cualquier incidencia y reforzar la sensación de seguridad en todos los barrios de Oviedo».