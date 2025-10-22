Las partituras perdidas de Aarón Zapico en un vuelo de Oporto a Madrid: "Cogí todo menos el libro"

Los tiempos eran redondos. El director de orquesta Aarón Zapico se puso el pasado fin de semana al frente de la Orquestra Filarmonia das Beiras en un doble concierto celebrado en Aveiro. El lunes cogía dos vuelos para comenzar con la producción de "Orlando Furioso", la ópera que dirigirá los días 14, 16, 19 y 22 de noviembre en el teatro Campoamor.

La primera conexión de avión era de Oporto a Madrid y sacó las partituras para hacer un repaso y las dejó en la bandeja del asiento. Allí, también guardó el móvil, los cascos y los billetes de avión.

Al salir cogió todo menos el libro lleno de pentagramas. Salió del avión y no tardó en darse cuenta de lo que había pasado. Dio la vuelta y el avión seguía en el mismo sitio. "Pero en ese momento choqué con el sistema", cuenta. La tripulación ya había abandonado la aeronave y el personal de seguridad no le dejaba acceder a pesar de que se lo suplicó. "Me dijeron que era imposible".

No ha vuelto a tener noticias

Fue entonces cuando abrió una incidencia dentro de los canales de Iberia. Por el momento, no ha vuelto a tener noticias de las partituras pero, por fortuna, Zapico es previsor. Tenía todas las partituras escaneadas. "Son miles de horas de trabajo en las que vas haciendo tus anotaciones y siempre las digitalizo por lo que pueda pasar".

Es por ello que tras coger el avión Madrid-Oviedo acudió a una copistería para imprimir todas las hojas. A la hora del ensayo, nadie notó lo que había pasado. Todo salió a pedir de boca. "No concibo ni me llego a imaginar qué habría pasado si no lo hubiese escaneado. Siempre me sé la música perfectamente, pero esta situación me habría creado inseguridad e incomodidad".

Primero fue un robo

A pesar de que todo se solucionó, el director están intentando recuperar sus partituras originales. "Me imagino que alguien de limpieza se encontraría el libro y la aerolínea tarda entre un día y tres semanas en contestar a este tipo de peticiones", añade para a renglón seguido decir que esta es la segunda vez que le pasa una cosa parecida. La primera fue mientras estaba desayunando en un hotel la misma jornada del concierto y la robaron la mochila con las partituras.