La Policía Nacional muestra su lado más solidario: ponen el brazo por una buena causa
Tanto el personal administrativo como los agentes colaboran para que reforzar las reservas de sangre
Agentes de la Policía Nacional y el personal administrativo de la comisaría de Buenavista han organizado en una jornada de donación de sangre organizada por el Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias. El objetivo de esta iniciativa es reforzar las reservas de sangre en Asturias, que se ven mermadas en algunas épocas del año como en periodos vacacionales, festivos o picos de alta demanda sanitaria.
Las extracciones se desarrollaron en una unidad móvil que se instaló a las puertas de las instalaciones de Buenavista durante cinco horas -desde las 8.30 hasta las 14.30 horas- y esta acción se enmarca dentro del calendario de campañas móviles que el centro de transfusión organiza para acercar la donación a entidades, empresas e instituciones públicas.
La Policía Nacional aprovechará la repercusión de esta jornada para intensificar la concienciación sobre la necesidad de la donación periódica, utilizando los diferentes canales que tiene a disposición para animar al resto de ciudadanos a donar.
