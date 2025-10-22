El presupuesto de Oviedo en Cultura para 2026 indigna al PSOE: "Es una oportunidad perdida"
Los socialistas que el Ayuntamiento gastará el año que viene medio millón de euros menos que en 2023 en actividades
El presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para 2026 no cuenta con el respaldo del PSOE. Así lo explicó el concejal Jorge García Monsalve, a través de una nota de prensa, en la que realizó una comparación para justificar su voto en contra durante el Consejo Rector celebrado este miércoles para votar las cuentas. "Solo un dato: el presupuesto de 2023 para actividades fue de 4,9 millones; la partida para el año que viene se queda en 4,4 millones". La diferencia es de medio millón de euros.
Una situación que achaca a que el Alcalde, Alfredo Canteli, le "interese más su reelección que la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031”. "Este es un proyecto clave, transformador y una oportunidad única para el desarrollo de nuestro concejo, no uno de esos títulos comprados a golpe de talonario público que el equipo de gobierno exhibe como logros. Que el regidor destinase más recursos en año electoral a las actividades de la Fundación Municipal de Cultura, que los que pretende destinar el año que viene, demuestra una falta de criterio absoluta”, sentenció.
Otra de las partidas que no gustan a los socialistas es que el PP siga apostando "por un modelo continuista, que concentra más del 90% de la actividad y del gasto en el Auditorio y los teatros Campoamor y Filarmónica. "La cultura ha de ser llevada a todos los rincones de nuestro municipio, pero en las cuentas apenas un 6% del gasto se va a actividades en los barrios y poco más del 2% a programación en la zona rural".
No obstante, en las cuentas ve punto postivos. "Hay un incremento en el presupuesto para actividades respecto al año pasado y no vemos con malos ojos las ayudas incluidas a la creación artística".
