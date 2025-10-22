El proyecto pionero de uso de hologramas en el aula del colegio Gesta concluye con nota alta

El proyecto europeo Erasmus + centrado en la utilización de hologramas en el aula que ha desarrollado el colegio Gesta ha finalizado. Docentes del centro educativo y de los dos colegios de Bulgaria y Macedonia del Norte y representantes de la Asociación de Inspectores de Educación de Asturias (ADIDE-AS) mantuvieron ayer la reunión de cierre del proyecto.

La iniciativa surgió en octubre de 2023 y los tres colegios abordaron la parte práctica y el Servicio de Inspección de Asturias y de Bulgaria la teórica de este proyecto pionero. En la etapa inicial el profesorado recibió una intensa formación para posteriormente usar la tecnología en las clases. Los alumnos utilizaron los hologramas para elaborar proyectos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas).

La última de las reuniones se celebró ayer en Oviedo. En las dependencias de la Consejería de Educación se concluyó la memoria del proyecto y se analizó el impacto del proyecto educativo. «Valoramos muy positivamente el uso de la tecnología en las aulas», indicaron Elisa Fernández y Sara Álvarez, del equipo de Inspección.

Una tecnología que se seguirá utilizando

«Son buenas prácticas que se pueden trasladar a otros centros», aseguraron. Destacaron además que este proyecto se compartió hace un año en unas jornadas sobre nuevas tecnologías que se celebraron en el campus de Llamaquique, a las que asistieron cerca de cien profesores. Docentes de los tres centros educativos integrados en el proyecto europeo, que fue coordinado por el colegio Gesta, compartieron sus experiencias con los hologramas en las aulas.

En el centro ovetense, en este curso pasado, los 66 alumnos del 6.º de Primaria pudieron utilizar ya esta tecnología en las aulas. Diseñaron proyectos de mejora medioambiental, con presentaciones realizadas en inglés. Terminada ya la iniciativa el centro seguirá recurriendo a esta herramienta.

Para poder utilizar los hologramas los colegios adquirieron, con financiación europea, un ordenador, con un programa que permite utilizarlos. Los profesores e inspectores participantes en el proyecto recibieron ayer, durante la reunión, la visita de la consejera de Educación, Eva Ledo.