Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"
La asociación vecinal convoca una manifestación para pedir soluciones a la consejería de Salud
El centro de salud de Colloto no cuenta con el servicio de pediatría. Una situación que indigna a los miembros de la asociación vecinal de la localidad. Argumentan que hay una gran afluencia de niños en el pueblo y en los alrededores tanto en las localidades pertenecientes al concejo de Oviedo como los de Siero.
Es por ello que exigen a la consejería de Salud que pongan en marcha este servicio porque están notando "traslados innecesarios" de familias lo que provoca la saturación de otras instalaciones sanitarias cercanas. "Se aumentan las listas de espera y existen dificultades de atención sanitaria de los más pequeños comprometiendo su bienestar y la tranquilidad de las familias".
Es por ello que hace unas semanas pusieron en marcha una recogida de firmas entre los vecinos de la localidad y los pueblos de alrededor. Además, el 7 de noviembre se concentrarán a las puertas del centro de salud. El lema de la movilización es "que la infancia no sea invisible en Colloto" y "nuestros peques necesitan un médico". "No más kilómetros".
El acto tendrá lugar a las cinco de la tarde y la asociación vecinal anima a todos los afectados y al resto de residentes a acudir porque "es un tema muy serio que necesita de la colaboración de todos". "Exigimos una solución inmediata que garantice que Colloto cuente con un pediatra fijo y estable acorde a las necesidades reales de la población infantil del pueblo. La salud de nuestros hijos no puede ni debe esperar".
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”