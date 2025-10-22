Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"

La asociación vecinal convoca una manifestación para pedir soluciones a la consejería de Salud

El centro de salud de Colloto.

El centro de salud de Colloto. / MIKI LOPEZ / LNE

Rosalía Agudín

El centro de salud de Colloto no cuenta con el servicio de pediatría. Una situación que indigna a los miembros de la asociación vecinal de la localidad. Argumentan que hay una gran afluencia de niños en el pueblo y en los alrededores tanto en las localidades pertenecientes al concejo de Oviedo como los de Siero.

Es por ello que exigen a la consejería de Salud que pongan en marcha este servicio porque están notando "traslados innecesarios" de familias lo que provoca la saturación de otras instalaciones sanitarias cercanas. "Se aumentan las listas de espera y existen dificultades de atención sanitaria de los más pequeños comprometiendo su bienestar y la tranquilidad de las familias".

Es por ello que hace unas semanas pusieron en marcha una recogida de firmas entre los vecinos de la localidad y los pueblos de alrededor. Además, el 7 de noviembre se concentrarán a las puertas del centro de salud. El lema de la movilización es "que la infancia no sea invisible en Colloto" y "nuestros peques necesitan un médico". "No más kilómetros".

El acto tendrá lugar a las cinco de la tarde y la asociación vecinal anima a todos los afectados y al resto de residentes a acudir porque "es un tema muy serio que necesita de la colaboración de todos". "Exigimos una solución inmediata que garantice que Colloto cuente con un pediatra fijo y estable acorde a las necesidades reales de la población infantil del pueblo. La salud de nuestros hijos no puede ni debe esperar".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  5. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  6. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  7. Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

El presupuesto de Oviedo en Cultura para 2026 indigna al PSOE: "Es una oportunidad perdida"

El presupuesto de Oviedo en Cultura para 2026 indigna al PSOE: "Es una oportunidad perdida"

Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"

Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"

Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, en su comparecencia: "Voy a cumplir 80 años y no me pienso jubilar"

Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, en su comparecencia: "Voy a cumplir 80 años y no me pienso jubilar"

Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias" de las Letras: "Todo el mundo está indignado por algo, pero yo no, vivimos estupendamente"

Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias" de las Letras: "Todo el mundo está indignado por algo, pero yo no, vivimos estupendamente"

Byung-Chul Han, premio "Princesa de Asturias" de Humanidades, en Gijón: “La verdad es aquello que dura en el tiempo, donde podemos demorarnos; nos sujeta y nos orienta”

Byung-Chul Han, premio "Princesa de Asturias" de Humanidades, en Gijón: “La verdad es aquello que dura en el tiempo, donde podemos demorarnos; nos sujeta y nos orienta”

El mercado de Navidad "más bonito de Asturias", un imán para los artesanos: más de un centenar quieren participar

El mercado de Navidad "más bonito de Asturias", un imán para los artesanos: más de un centenar quieren participar

Las partituras perdidas de Aarón Zapico en un vuelo de Oporto a Madrid: "Cogí todo menos el libro"

Las partituras perdidas de Aarón Zapico en un vuelo de Oporto a Madrid: "Cogí todo menos el libro"

Atención amantes de la lectura de Oviedo: así funcionará el servicio de biblioteca de uno de los principales barrios a partir de ahora

Atención amantes de la lectura de Oviedo: así funcionará el servicio de biblioteca de uno de los principales barrios a partir de ahora
Tracking Pixel Contents