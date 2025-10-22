Las verduras plantan cara a las golosinas en el colegio

Muchos quieren ser cocineros de mayores, otros no lo tienen tan claro. Los hay que piensan en trabajar en un mercado de vendedor o incluso al frente de la caja de un supermercado. A todos los une su interés por la comida y la alimentación. Son los alumnos de 3.º y 4.º curso de primaria del colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo, encargados de inaugurar una nueva edición de la Escuela de Chefs de Alimerka, cuyo "objetivo de dar a conocer entre los escolares la importancia de consumir productos de proximidad, promover hábitos de vida saludable, fomentar la ecología y el consumo responsable y concienciar sobre el problema del desperdicio alimentario", en palabras de la responsable de comunicación del grupo empresarial, Marta Tejerina.

Y a juzgar por el interés mostrado y la maña exhibida por los escolares, de entre 8 y 10 años, el objetivo se cumplirá ampliamente . De aquí a mayo de 2026 serán más de 9.000 alumnos de 155 colegios de Asturias, Burgos, León, Valladolid y Zamora lo que participarán en la escuela.

En el colegio ovetense se encargaron de conducir los talleres Cristina Llaca, Míriam Gañán y Raquel Cernuda. Tras una sesión teórica, tocó demostrar con el gorro de cocinero y el mandil puesto todo lo aprendido. Hubo que elaborar un menú que pintaba bien: un burrito de pollo y jamón con sofrito de la huerta y crujiente de zanahoria, aderezado con salsa de yogur, mostaza, lima y miel.

Los escolares del colegio Novo Mier de Oviedo, en el taller de cocina de Alimerka / Fernando Rodríguez

"Muchos lo cocinan pero luego no quiere comérselo, como que desconfían tras hacerlo. Pero luego lo prueban y les gusta", explica Míriam Gañán. "Se ve que cada vez están más familiarizados con las verduras, las frutas... Saben lo que es un pisto", añade.

No obstante, que nadie se crea que la fruta y verdura han desterrado a las golosinas entre las preferencias de los más pequeños de la casa. Es preguntar a los escolares de Oviedo si prefieren una gominola a una pella de brócoli o una zanahoria y la respuesta es unánime, entre risas: gana la primera por abrumadora mayoría. "Las gominolas son las gominolas", dice con humor Marta Tejerina. "Y todo con equilibro tiene encaje. No obstante se nota que en casa se cuida mucho, cada vez más, la alimentación".

Míriam Gañán supervisa las tareas / .

Toda la mañana echaron los escolares para elaborar el suculento menú, que hicieron de principio a fin cortando las verduras, triturándolas, montando todo en el plato... "A los niños les gustan las cosas que no son buenas. En casa hay que observarles, explicarles las cosas y descubrirles, por ejemplo, que hay dulces sanos y ricos", apunta la profesora Gracia Suárez.

La Escuela de Chefs no solo consiste en cocinar. Sino que, como explican en Alimerka, "se pretende estimular la autoestima y la capacidad de gestión de los niños, desarrollar la psicomotricidad y dar las pautas para manejar con seguridad los utensilios de cocina y favorecer la socialización del alumnado en su entorno".

Cristina Llaca da explicaciones a una alumna, ante Gracia Suárez, Raquel Cernuda y Gañán / .

Compra virtual

A la sesión teórica –en qué consiste el trabajo de los chefs, los tipos de alimentos, la distribución y la procedencia de los productos que se pueden encontrar en el supermercado, la pirámide nutricional, el plato de Harvard y elaboración de un menú equilibrado– se unió la citada de elaborar un menú y también la denominada "La cesta de la compra", en la que los alumnos se encargaron de salir a comprar de forma virtual a través de una aplicación móvil.

Los colegios que quieran sumarse a la Escuela de Chefs solo tienen que pedirlo a Alimerka, que cada año constata un mayor interés por la actividad. Son ya once ediciones, en las que han participado cerca de 90.000 escolares de 293 colegios, habiéndose impartido un total de 3.701 talleres. "Se trata de una actividad muy valorada, no solo por los pequeños, sino también por la comunidad educativa, ya que para diseñarla se han tenido en cuenta objetivos de carácter didáctico recogidos en el currículo educativo del segundo nivel de Educación Primaria, convirtiéndose en una buena herramienta para que los alumnos asimilen todos estos conocimientos de una manera práctica y muy divertida", concluyen. n