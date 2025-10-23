Aparece un gran nido de avispa velutina en lo alto de la torre de la Catedral de Oviedo

Ni la torre de la Catedral de Oviedo se libra de la avispa velutina. El Cabildo catedralicio ha trasladado al Ayuntamiento y al Principado un aviso por la detección de un nido de esta especie invasora en una de las caras del emblemático campanario, concretamente la que da a la plaza de Alfonso II “El Casto”.

El hallazgo fue realizado por unos viandantes hace más de un mes, cuando observaron el inusual enjambre adherido a unos 30 metros de altura. Desde entonces no se han registrado incidentes con los insectos, aunque el Cabildo mantiene activa la petición de retirada del nido, una actuación que depende de la autorización de las autoridades competentes para que los bomberos puedan intervenir con seguridad.

El nido de velutina de la Cartedral de Oviedo. / TPA

Fuentes próximas al Cabildo, presidido por el deán Benito Gallego, señalan que no es la primera vez que se detecta la presencia de velutinas en el casco histórico. Años atrás ya se había retirado un nido en la zona del Museo Arqueológico de Asturias, y también se registró una incidencia similar en la capilla del Rey Casto, dentro del propio complejo catedralicio, que fue entonces resuelta por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo.

La aparición de este nuevo nido en pleno corazón del Antiguo reaviva la preocupación por la expansión de la especie invasora en el centro de la ciudad, donde cada verano se registran nuevos focos. En esta ocasión, la altura y la ubicación del avispero obligarán a una intervención especialmente delicada.