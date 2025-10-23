El céntrico restaurante de Oviedo que eligió Eduardo Mendoza, Premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2025, para disfrutar de fabada y pote asturiano: "Estaba tan encantado que preguntaba dónde podía comprar berzas en Barcelona"

Eduardo Mendoza, premio premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2025, ha enamorado a Oviedo en cada uno de sus actos y, sin duda, el escritor ha acabado sintiendo lo mismo de la ciudad y de la gastronomía asturiana.

Con una agenda repleta de actos, el autor de novelas aclamadas como "Si noticias de Grub" o "La verdad sobre el caso Savolta", ha querido aprovechar su estancia en la capital asturiana para disfrutar de una comida relajada con platos tradicionales de la gastronomía regional.

El lugar escogido ha sido "El Fartuqiín", un clásico de la hostelería ovetense donde Mendoza ha acudido con una idea muy clara de lo que quería degustar, según cuentan desde el restaurante. "Llegó acompañado y nos dijo que si podría tener una mesa en un rincón discreto para poder comer. Nosotros le comentamos que teníamos todo el comedor completo y le ofrecimos una pequeña mesa en el bar, y él aceptó sin dudarlo", cuentan trabajadores del restaurante a LA NUEVA ESPAÑA.

"Quiso probar nuestra fabada y el pote y lo comió con gusto. De postre pidió nuestro arroz con leche, así que probó nuestros platos típicos asturianos", comentan. Con el pote asturiano quedó tan encandilado que no dudó en preguntar "dónde podía comprar berzas en Barcelona", relatan desde el Fartuquín. Pero nosotros solo podíamos recomendarle en Asturias", comentaban agradecidos por los cumplidos en el local hostelero.

Pese a la discreción que pedía a su llegada, Mendoza antendió "muy amable" a los comensales que se le acercaron a pedirle una foto o "saludarle" y se hizo una foto con un miembro del equipo, que el propio restaurante ha compratido en sus redes sociales. "Hoy hemos tenido el honor de recibir a Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras. Gracias por elegir El Fartuquín Sidrería Restaurante para disfrutar de la cocina asturiana durante su visita a Oviedo. ¡Un auténtico orgullo!", reza en el texto que acompaña a la imagen.

El escritor barcelonés, que con "La verdad sobre el caso Savolta" editada por Seix Barral el día de Sant Jordi de 1975 marcó un nuevo rumbo para la ficción nacional, lanzándola a la modernidad de finales del siglo XX, llega al galardón de la Fundación Princesa convertido ya en el gran clásico contemporáneo de la literatura española, tanto por una notable producción que combina los libros de largo aliento con los de tono supuestamente menor y jocoso, como por el reconocimiento de la academia y los premios mayores, del de la Crítica (1976) al Cervantes (2016). Entre sus títulos más populares, además de los ya citados, se cuentan "El misterio de la cripta embrujada" (1979), "El laberinto de las aceitunas" (1982), "El año del diluvio" (1992) o "Una comedia ligera" (1996). Autor muy vinculado a Barcelona, fue uno de los que mejor noveló la ciudad, en concreto en el periodo finisecular en el que se enmarca "La ciudad de los prodigios".