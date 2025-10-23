El cierre de la biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, será "parcial" y durará dos meses

El Centro Social del Naranco se someterá, a partir de la próxima semana, a una profunda remodelación destinada a modernizar sus instalaciones y dar respuesta a las demandas de los vecinos del barrio. El Ayuntamiento, cumpliendo el compromiso adquirido por el alcalde Alfredo Canteli, pondrá en marcha una actuación de gran alcance que busca mejorar la funcionalidad y el confort del edificio, además de incorporar nuevos espacios y servicios. Entre las intervenciones más destacadas figura la ampliación y mejora de la sala de estudio, que pasará a ofrecer un entorno más adecuado tanto para estudiantes como para vecinos. El nuevo espacio contará con insonorización, garantizando un ambiente de silencio y concentración, y estará adaptado a la actual normativa de ventilación. Además, se habilitará una zona anexa destinada al trabajo en grupo o coworking, «una demanda creciente entre jóvenes y profesionales que buscan espacios colaborativos en el barrio».

El proyecto incluye también la reorganización de las salas destinadas a las Unidades de Trabajo Social (UTS), con el fin de optimizar los espacios dedicados a la atención social y mejorar la calidad del servicio. Asimismo, se crearán nuevos despachos para el área de Centros Sociales, lo que permitirá una atención más ágil y personalizada a los usuarios.

Una de las actuaciones más relevantes afectará a la biblioteca del centro social, que experimentará una renovación integral. Se habilitará un almacén anexo para facilitar la gestión de los fondos bibliográficos, se pintará todo el espacio y se instalará un nuevo sistema de iluminación, que proporcionará mayor luminosidad y un ambiente más confortable. Debido al alcance de los trabajos, la biblioteca permanecerá cerrada parcialmente durante dos meses, al no resultar operativo trasladar los cerca de 10.000 volúmenes que alberga.

La Concejalía de Educación sostiene que el único servicio afectado temporalmente será el del préstamo de libros, que podrá realizarse en las bibliotecas más próximas: Vallobín, La Granja y Pumarín. No obstante, la mayoría de las actividades culturales y formativas seguirán desarrollándose con normalidad en salas adyacentes, como los clubes de lectura o los talleres de teatro. Las únicas actividades que se trasladarán a otros espacios serán las infantiles: los Bebecuentos se realizarán en la biblioteca de La Granja (Campo San Francisco) y los cuentacuentos, en el CP Parque Infantil, en el propio Naranco.

La concejala delegada de Educación, Lourdes García, lamentó el «afán de la oposición por tergiversar y engañar a los vecinos» e insistió en que «esta obra solo traerá beneficios y mejoras para los usuarios de Ciudad Naranco». Según García, «el gobierno municipal trabaja para mejorar los servicios públicos, pese a la resistencia de quienes se oponen a cualquier avance para Oviedo».