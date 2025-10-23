El esperado retorno al Campo San Francisco de Oviedo de una estatua "bellísima" que fue víctima de los vándalos

El dios del mar ha vuelto a su trono en el Campo de San Francisco. El Ayuntamiento de Oviedo recolocó este martes la estatua del Neptuno en su emplazamiento habitual, en las proximidades del paseo de los Álamos, después de haberla retirado días antes para su restauración. La figura, una de las más reconocibles del jardín histórico, había sido víctima del vandalismo: le habían sustraído el tridente y presentaba daños en la mano derecha y en la cola del tritón.

Con la imagen ya de nuevo en pie, el entorno de la escultura vuelve a ser escenario de movimiento. Desde el miércoles, varios operarios de Aqualia —la concesionaria del servicio municipal de aguas— trabajan en la zona preparando el terreno para la instalación de un surtidor. Se trata de los primeros pasos del proyecto con el que el Ayuntamiento quiere devolver el agua a la fuente de Neptuno, cumpliendo así uno de los compromisos del actual equipo de gobierno para recuperar el esplendor de las fuentes del Campo.

Operarios de Aqualia trabajando este miércoles junto al Neptuno. / Amores

“Son las dos últimas fuentes que nos quedaban sin agua”, había recordó el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, al referirse tanto a Neptuno como al llamado “otro Angelín”. Precisamente esta última figura, situada a unos metros, ha sido retirada estos días para su restauración, dentro del mismo plan de trabajos que culminará con la recuperación completa de los surtidores del parque.

La intervención cuenta con el preceptivo visto bueno de Patrimonio, ya que el Campo de San Francisco está protegido como jardín histórico desde 2016. No se esperan mayores trabas administrativas, por lo que la instalación de los surtidores podría comenzar en las próximas semanas.

El regreso de Neptuno supone un nuevo paso en la cadena de mejoras que el equipo liderado por Alfredo Canteli viene acometiendo en el pulmón verde de Oviedo desde 2019. En los últimos años, el agua ha vuelto a brotar en fuentes tan emblemáticas como La Fuentona, la Fuente de las Ranas, el estanque de los Patos, y los monumentos a Clarín, José Tartiere y el Angelín.

Seis décadas sin Neptuno

La estatua de Neptuno volvió hace dos años al Campo de San Francisco. Más en concreto, al lado del paseo de los Álamos. La imagen en mármol del dios romano adornaba a principios del siglo pasado una de las fuentes del jardín histórico, pero, en una de las sucesivas reformas del parque, la estatua desapareció.

Uno de los contratistas se la quedó y adornó su jardín que, en 2006, se la vendió al Museo de Bellas Artes por 12.000 euros. Gracias a la colaboración entre instituciones, la estatua volvió a su lugar originario en 2023. Sin embargo, en este tiempo ha sufrido diversos actos vandálicos. El tridente lleva desaparecido desde el año que la volvieron a instalar y tenía daños en la cola del tritón y en la mano derecha.

Con la recuperación del dios del mar, el Ayuntamiento completa una etapa simbólica: la de devolver el brillo perdido a uno de los rincones más queridos por los ovetenses.