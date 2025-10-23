Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU pide que se expliquen las catas de San Esteban de las Cruces

La edil de IU Cristina Pontón exigió ayer al Ayuntamiento que explique a qué se deben las supuestas catas que se están haciendo en San Esteban, donde estaba proyectado instalar un parque de baterías para el que no existe licencia. «Hay movimiento que ha despertado el malestar de los vecinos porque parece ser que está habiendo unas catas, y nosotros creemos que es el ayuntamiento el que tiene que dar explicaciones de exactamente qué es lo que se está haciendo y para qué, puesto que ese parque de baterías no cuenta con la autorización de la CUOTA», dijo Pontón. La edil ha recordado que ese terreno no es un suelo urbanizable y por ello está afectado por la moratoria que se estableció por parte del Principado.

