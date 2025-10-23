El millonario contrato para que Oviedo pueda organizar actos culturales en los próximos tres años: abarca a 153 personas

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo acaba de poner en marcha una licitación de 5,6 millones de euros para la prestación de los servicios técnicos, complementarios y auxiliares vinculados a las artes escénicas. En total, 153 trabajadores serán responsables de poner en marcha todos los elementos necesarios para desarrollar la programación comprendida desde el 1 de diciembre hasta los próximos 3 años en los diferentes edificios municipales.

Los buques insignia de la programación continuarán siendo los teatros Campoamor y Filarmónica. A ellos se sumarán, el Auditorio Príncipe Felipe con los Ciclos de Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano y otras actividades y eventos de carácter puntual en los que es requerida la intervención de la concejalía liderada por David Álvarez.

Otros de los puntos culturales es la plaza de Trascorrales que de forma continua acoge exposiciones así como otros eventos cuya organización recae sobre la Fundación Municipal de Cultural y el equipo de gobierno del PP continúa con su objetivo de llevar la programación de los barrios y la zona rural. Es por ello que seguirán organizando actividades en el Teatro Casino de Trubia y Teatro de Pumarín. Otros escenarios culturales serán los claustros del Museo Arqueológico, del Museo de Bellas Artes y del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, entre otros.

El personal que llevará a cabo este contrato se dividirá en tres grupos. Por un lado, estarán los servicios técnicos con especialistas en organización y producción de eventos, iluminación, manejo de la maquinaria escénica, imagen y sonido y utilería. Por el otro, los trabajadores que se encargarán de las labores de carga y descarga de los diferentes elementos necesarios para llevar a cabo un concierto, una obra teatral o un monólogo. También habrá un equipo que gestione la taquilla, controle los accesos al público a las diferentes instalaciones y compruebe las entradas de los asistentes, y habrá un grupo encargado de las labores de comunicación. Por último, habrá quien realice labores de sastrería, peluquería y organización de exposiciones.

Este procedimiento se ha puesto en marcha con carácter urgente por la "necesidad inaplazable de garantizar la continuidad de la programación cultural municipal y el funcionamiento ordinario de los equipamientos escénicos gestionados por la Fundación Municipal de Cultura". Es por ello que las empresas interesadas tendrán hasta el 4 de noviembre para presentar sus propuestas. Dos jornadas después se celebrará la mesa de contratación para estudiar la documentación administrativa presentada por las candidatas.