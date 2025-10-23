Oviedo ya vende pisos a igual ritmo que en plena burbuja inmobiliaria: estas son las cifras

El mercado inmobiliario sigue al alza en la capital asturiana igualando hasta junio los datos registrados en el mismo periodo de 2008, antes del estallido de la burbuja inmobilaria. Es una de las conclusiones de las estadísticas que el Gobierno central publica en cada uno de los cuatro trimestres del año. Durante los seis primeros meses del año, se vendieron 1.869 casas. Se trata de una cifra casi idéntica –tres menos–que la registrada en el mismo periodo hace diecisiete años, en pleno auge del ladrillo.

La capital asturiana comercializó en el primer semestre tantos pisos como en los seis años posteriores a la crisis. Las 1.869 operaciones entre enero y junio de 2025, superan a las 1.746 de 2011; a las 1.727 de 2012; a las 1.051 de 2013; a las 1.301 de 2014: a las 1.357 de 2015; y a las 1.636 de 2016.

En cuanto a la tipología de viviendas, en lo que va de año se vendieron 1.766 de segunda mano y 103 de nueva construcción. Además, 1.796 eran libres y 73 protegidas.

El récord de ventas

A pesar de este crecimiento, Oviedo aún está lejos de su récord de ventas anuales. Lo alcanzó en 2006, cuando se registraron 5.590 transacciones. De ellas, 2.998 fueron durante los primeros seis meses del año. A partir de entonces, el mercado comenzó a caer –con la única excepción de 2010– y en 2013 se registró el mínimo con 1.051 operaciones.

El repunte del sector comenzó en Oviedo en 2021, un año después del inicio de la pandemia, cuando mucha gente se replantó un cambio de vivienda. El confinamiento provocó que muchos buscasen un nuevo hogar con terraza o con una habitación más para teletrabajar. Por aquel entonces, se registraron 2.306 ventas iniciando el crecimiento. En 2022 hubo 3.094 ventas; 2023 cerró con 3.173 y 2024 lo hizo con 3.778 sobrepasando los datos de los cuatro trimestres de 2008, cuando las inmobiliarias firmaron 3.429 operaciones y se acerca a las cifras de 2007, con 4.206 procedimientos. Los buenos datos continuaron durante los primeros compases del año. Desde enero hasta marzo hubo 900 operaciones y los datos provisionales indican que fueron 969 hasta junio.

El precio no encuentra tope

El alto número de ventas provoca que el precio de los pisos no encuentre tope. La media del metro cuadrado, según el portal inmobiliario Idealista, se situó en los 2.089 euros. Es un 1,7% más que en agosto y un 2,5% más que en junio. Si se comparan los datos con el noveno mes de 2024, se observa un incremento del 17,4%. El centro y el casco histórico continúan siendo un mes más las zonas más caras de la capital asturiana. La media alcanzó en los 2.2.58 euroso lo que supone un aumento del 20,1% anual. La segunda zona más cara para vivir es la englobada por Ciudad Naranco, Vallobín y La Florida, con 2.228 euros por metro cuadrado; le sigue la comprendida por Buenavista, La Ería y Montecerrao con 2.128 y La Corredoria, los alrededores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y Teatinos con 2.061 euros. Los únicos barrios de la zona urbana que bajaron su precio fueron San Lázaro, Otero y Villafría con 1.845 euros y una bajada del 6,3% respecto a la cifra registrada en agosto.

Otro de los síntomas del momento que vive el mercado inmobiliario es que la Oficina Municipal de la Vivienda de Oviedo que en apenas cuatro meses de funcionamiento recibió alrededor de 140 solicitudes de información, de las cuales cerca de cuarenta están relacionadas con la conversión de bajos comerciales en viviendas.