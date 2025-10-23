La plantilla de Bomberos crece: catorce personas han superado las oposiciones puestas en marcha hace un año

La plantilla de Bomberos crecerá en los próximos días en catorce personas. El Ayuntamiento acaba de hacer públicos el listado con el nombre de los candidatos que han superado las oposiciones puestas en marcha hace un año tras pasar la úlitma prueba: el reconocimiento médico. Los próximos funcionarios locales serán: Jesús Menéndez García, Alberto Lozano Naves, Isaac Álvarez González, Andrés Menéndez Fernández, Álvaro Escandón Arenas, Juan Ordieres García- Herrero, Alexander Arias Castro, Juan Martínez Alegre, José Manuel Amieva Llavona, Adrián Quintana Miguel, Carlos Alonso Ardura, José Manuel Menéndez Fernández, Alberto Berguño Muñiz y David Suleja Ibañez Oviedo. Su incorporación engrosará una plantilla que, en ocasiones, no llega al mínimo de nueve efectivos exigidos.

El proceso de selección no ha sido nada fácil. Se presentaron 238 candidatos de los que 192 entregaron toda la documentación de forma correcta y fueron convocados a las pruebas físicas que en esta ocasión se celebraron en las pistas de atletismo de San Lázaro ante las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes. Las siguientes pruebas consistieron en un ejercicio de trabajo, un test, la entrevista personal y el reconocimiento médico.

Esta no será la única novedad que viva el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en las próximas semanas. La concejalía de Seguridad Ciudadana, en manos de José Ramón Prado, acaba de sacar a licitación un contrato de 76.835 euros para la contratación de un software informático en la nube para la gestión de personal (80 efectivos), las comunicaciones, el inventario de activos, los cuadrantes de personal, las actuaciones y las intervenciones que llevan a cabo los efectivos.

Además, en el coste de la licencia, deberán incluirse todos los gastos derivados de licencias de uso de aplicaciones de terceros tales como: cartografía, servicio de mapas, servicios de navegación, y todos aquellos necesarios para las prestaciones requeridas.

El contrato tendrá un plazo de duración de tres años a contar desde el día siguiente a la firma del documento de formalización del contrato. Asimismo, el contrato será susceptible de una prórroga de hasta cuatro años como máximo.