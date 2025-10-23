La primera electrolinera rápida de Oviedo abrirá sus puertas próximamente: así será

Últimos pasos para poner en marcha la primera electrolinera rápida en una parcela anexa a la estación de autobuses. La empresa TotalEnergies acomete estos días las últimas labores de unos trabajos que suponen una inversión de más de un millón de euros y que comenzaron con el desbroce del solar, situado entre las dársenas y los talleres y que se encontraba en estado de abandono. La siguiente fase fue asfaltar el firme así como la instalación de un centro de transformación y las diferentes canalizaciones eléctricas y el cableado. También se construyó la estructura de la marquesina, bajo la que quedarán instalados los puntos de recarga.

En los próximos días, adelantan fuentes de la empresa, se instalarán los dos primeros cargadores de 300 kilovatios, con dos conectores cada uno. La previsión de la compañía es la colocación de diez cargadores para vehículos eléctricos, seis de ellos de carga rápida de alta potencia (150 kilovatios) y cuatro más ultrarrápidos (de 300 kilovatios) con una potencia conjunta de casi 2 megavatios, que TotalEnergies suministrará a través de energía 100% renovable. También se prevé que en el futuro la instalación aumente hasta llegar a quince cargadores. No obstante, aún habrá que esperar un poco para la puesta en funcionamiento de la instalación porque necesitará de una certificación de la OCA (Organismo Colaborador de la Administración). Hasta entonces, no se fijará la fecha de inauguración.

Gracias a este avance, el Corredor del Cantábrico que une Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco con Francia por autovía se prepara para el auge de la movilidad eléctrica. Los tiempos de recarga variarán según el tipo de vehículo y la tecnología de la batería, pero, en términos generales, un turismo medio precisará unos 25 minutos para completar el ciclo de recarga completo en modalidad rápida y 15 minutos en ultrarrápida. El pago podrá realizarse directamente a través del escaneo de códigos QR desde el punto de recarga, así como mediante la app de TotalEnergies o con las aplicaciones de terceros con los que la empresa tiene firmados acuerdos.

Nuevos modelos de movilidad

Esta electrolinera se suma a otras medidas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos tiempos a favor de la movilidad sostenible. La concejalía de Nacho Cuesta puso en funcionamiento, en colaboración con Iberdrola, cuarenta puntos de recarga para vehículos eléctricos en diferentes lugar de la trama urbana ovetense. También se renovó el servicio de alquiler de patinetes y se incorporaron bicicletas eléctricas. Todo mientras se planea la Zona de Bajas Emisiones. n