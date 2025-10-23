Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Samaín inclusivo de Oviedo que espera la participación de más de 600 personas

Vecinos y voluntarios de Siones trabajan sin descanso para tener lista la celebración de este sábado

El Samaín de Siones del año pasado.

Lucas Blanco

La parroquia ovetense de Siones ultima los preparativos para celebrar este sábado su Samain, la fiesta de origen celta que coincide con Halloween y que en los últimos años se ha convertido en una de las más multitudinarias del concejo. La Asociación de Vecinos de Siones organiza el evento, que por segundo año consecutivo tendrá un marcado carácter inclusivo, en colaboración con la Asociación de Derechos de Personas con Autismo (ADPA) y el club Ceactivo, que promueve el deporte y la participación de personas con autismo.

La previsión de asistencia supera las 600 personas, una cifra que refleja el crecimiento de una celebración que cada año atrae a más público, tanto del entorno rural como de Oviedo y concejos cercanos. Vecinos y voluntarios de la parroquia llevan semanas trabajando en la decoración de casas y espacios públicos, que transformarán Siones en un auténtico escenario de fantasía y misterio, con decenas de rincones preparados para el tradicional «truco o trato».

El programa comenzará a las 18.30 horas con la ruta inclusiva, pensada para familias con niños pequeños o personas con necesidades sensoriales, sin sobresaltos y a un ritmo tranquilo. Una hora más tarde, a las 19.30 horas, arrancará la ruta general.

Como novedad, los participantes del grupo inclusivo podrán tomar parte en el concurso de disfraces, con adaptaciones que faciliten su participación. La noche concluirá con música, menús especiales y baile en la carpa, donde se espera un ambiente festivo y familiar.

El tío abuelo de Eduardo Mendoza instaló la primera línea eléctrica de Avilés

Serena quiere dejar en herencia la “perseverancia” para ganar y la “humildad en la victoria”: “Hay que seguir los sueños y no dejar nunca de soñar”

La primera electrolinera rápida de Oviedo abrirá sus puertas próximamente: así será

Elegancia en azul y negro y homenaje a un famoso diseñador: los estilismos de la Reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en el concierto de los Premios

Baño de cariño y aplausos para la Familia Real antes del concierto de los premios "Princesa": "Nos encanta venir a verlos"

Estos son los honores con los que Oviedo homenajeará a sus comercios con más solera

El cierre de la biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, será "parcial" y durará dos meses

El Samaín inclusivo de Oviedo que espera la participación de más de 600 personas

