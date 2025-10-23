Estos son los honores con los que Oviedo homenajeará a sus comercios con más solera

Oviedo quiere reconocer públicamente la larga trayectoria de éxito de sus pequeños comercios con más solera. La concejalía de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento acaba de poner en marcha la iniciativa «Toda una vida juntos», un programa con el que se reconocerá a los establecimientos que llevan más de 75 años en activo, como referentes del tejido económico y social de la capital del Principado.

La edil responsable del área, Leticia González, anima a los negocios a sumarse a la convocatoria. «Queremos reconocer la labor de todos los establecimientos que, durante más de tres cuartos de siglo, han sido parte de la historia viva de Oviedo. Su constancia, su cercanía y su contribución a la vida de nuestros barrios merecen este homenaje», subraya.

El reconocimiento promovido por el gobierno de Alfredo Canteli incluirá un acto institucional de homenaje, la entrega de una placa conmemorativa y la inclusión de los comercios seleccionados en una campaña de visibilización y promoción impulsada por el Ayuntamiento para trasladar las bondades de dichas tiendas a los vecinos y miles de turistas que visitan Oviedo.

Los negocios interesados en formar parte de este selecto club de tiendas emblemáticas deberán acreditar su antigüedad mínima de 75 años, haber mantenido su actividad de forma continuada, conservar el mismo nombre comercial o una parte sustancial del mismo y estar en activo en la actualidad para poder formar parte de esta especie de nueva marca de calidad comercial.

Las tiendas deberán formalizar su candidatura escribiendo un correo electrónico al Consistorio a través de la dirección creoenoviedo@oviedoemprende.es, en el cual se deberá de incluir la documentación que acredite la trayectoria del establecimiento, una memoria detallada con los principales hitos de su historia y una declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Una comisión municipal de expertos constituida específicamente para esta iniciativa será la encargada de valorar las solicitudes y comprobar el cumplimiento de los requisitos antes de comunicar el resultado a los negocios seleccionados.

Aportación histórica

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende poner en valor la aportación histórica y el compromiso de los comercios más antiguos de Oviedo, muchos de ellos, según indican fuentes municipales, «auténticos símbolos de los barrios y del paisaje urbano de la capital asturiana».