El tenista Pablo Carreño abandona las pistas de tenis por una tarde: es protagonista de un acto en el IES de La Florida

Cuenta el tenista gijonés Pablo Carreño que se desenvuelve mejor en las pistas que delante de un atril. Sin embargo, ayer fue uno de los días en los que abandonó los terrenos de juego para coger el micrófono y hablar de valores. Lo hizo durante el evento enmarcado en la campaña de la Comisión Europea «Europe in my region», que tiene por objetivo acercar la UE a sus ciudadanos y que estos conozcan mejor lo que las diferentes instituciones comunitarias realizan a lo largo del territorio. El lugar en el que se celebró la sesión no fue elegida al azar. Fue en el instituto de La Florida, que se inauguró en septiembre del año tras una inversión de más de 8 millones financiada con los fondos FEDER.

Una infraestructura donde este jueves se unieron el talento y la educación. «Sé lo que significa sentir orgullo por esta tierra y los proyectos impulsados por la Unión Europea son un gran ejemplo de colaboración. Ver cómo las instituciones comunitarias invierten en educación me hace estar orgulloso y me llenan de esperanza», subrayó el tenista gijonés que fue el último en tomar la palabra en un acto que estuvo liderado por Vicente Rodríguez Sáez, representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea, quien destacó que este centro de un «sitio magnífico» porque forma parte de «una comunidad». «La idea que queremos transmitir es que Europea invierte en sus regiones y lo hace en España de manera intensa desde el momento en el que forma parte de la Unión Europea».

La encargada de presentar el acto fue la directora del instituto de La Florida, Inmaculada Cereceda, quien explicó que el centro no solo es un referente en el sector de la educación. «Queremos que sea un revulsivo cultural y social del barrio; tenemos la suerte de que las familias son una pieza fundamental del centro y muy proactivas». Otros asistentes fueron Guillermo Fraga, consejero técnico en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda; Montse Roces, jefa del área de Coordinación de Equipamientos de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.