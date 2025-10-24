La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura se enriquece con dos nuevos perfiles: quiénes son

Diciembre está a la vuelta de la esquina y el equipo que redacta la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 se fortalece con dos nuevos perfiles: Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, y Dido Carrero Muñiz, bióloga y discípula de Carlos López-Otín. De esta forma, el número de comisarios alcanza las diez personas con un variado abanico de perfiles en las diferentes áreas que enriquecerán la propuesta con la que Oviedo está articulando un proyecto cultural sólido, ambicioso y conectado con el territorio con el que quiere conquistar Europa. El grupo lleva trabajando desde agosto en las distintas líneas claves del proyecto y cada comisario trata directamente con los artistas, creadores y agentes del tejido cultural asturiano para impulsar los proyectos que contribuyan a dar forma a la programación de este proyecto, que tendrá su primer examen en diciembre. A principios de 2026 se sabrá cuáles son las ciudades que continúan en liza hasta la fase decisiva, que se resolverá a mediados de 2027.

Los dos nuevos perfiles tienen amplia experiencia en sus campos. Semíramis González nació en Gijón en 1988. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, cuenta con un máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además, es gestora cultural y comisaria especializada en arte contemporáneo con perspectiva feminista.

A lo largo de su carrera profesional, ha desarrollado su labor en instituciones como Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, PHotoEspaña, Scan Tarragona, el Centro Atlántico de Arte Moderno y el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. Entre 2018 y 2022 fue directora artística de Justmad Art Fair y Justlx. Además, desde hace tres años es comisaría del programa «Visión y presencia» en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y desde julio de 2025 dirige LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Dido Carrero Muñiz (Oviedo, 1997) es bióloga molecular, historiadora del arte e investigadora. Formada en la Universidad de Oviedo, inició su carrera científica en el laboratorio de Carlos López-Otín, participando en la descripción de una nueva enfermedad rara del grupo de los síndromes progeroides. Amplió su formación en la Harvard University y en el King’s College de Londres, y posteriormente obtuvo una beca FPU para su doctorado en biomedicina y oncología molecular. Su investigación sobre la Turritopsis dohrnii, llamada «medusa inmortal», tuvo una gran repercusión internacional. En paralelo, cursó Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y fundó su proyecto Cerúleo, que explora el cruce entre arte y ciencia. Actualmente, trabaja en el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias y colabora como comisaria independiente.

Ambas se sumarán a los ocho comisarios ya anunciados. El equipo está formado por Jorge Fernández León, que se encarga de Políticas Culturales Públicas; Vanessa García Rodríguez e Ignacio Ruiz Allen (Arquitectura y Urbanismo); Mónica Cofiño (Artes Escénicas Contemporáneas); Marta Fernández Silverio (Juventud), y Leticia Sánchez Ruiz (Literatura).

Con estas incorporaciones, la candidatura consolida un equipo plural, amplio y «de primer nivel que permitirá presentar ante Europa un proyecto cultural arraigado en el territorio, pero con una mirada abierta y contemporánea», según informó ayer el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

No obstante, la carrera para lograr el objetivo de 2031 no es nada fácil. Granada, Jerez de la Frontera, Pamplona, Burgos, Oviedo, Toledo, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Vitoria y León ya han mostrado su interés por ostentar esta distinción internacional.

Las ciudades de 2030

Mientras tanto, el jurado de la Comisión Europea acaba de nombrar a la segunda de las tres ciudades que serán Capital Europea de la Cultura en 2030. Se trata de Nikši, una localidad situada en el oeste de Montenegro, y se suma a Leuven (Bélgica), anunciada hace unos días. Falta por decidir una localidad de Chipre y las finalistas son Larnaca y Limassol.