Los congresos y los Premios llenan los bares de Oviedo: "Octubre está siendo brutal"

Oviedo vive un octubre de récord. La capital asturiana atraviesa un mes "brutal" para la hostelería, en palabras de los propios empresarios del sector, impulsado por una combinación de factores que está llenando comedores, terrazas y sidrerías desde el puente del Pilar. Los congresos nacionales de Hematología y Nefrología, que reunieron entre los días 6 y 18 de octubre a más de 4.000 especialistas en la ciudad, se han sumado al tirón del Desarme, ya estrenado como fiesta de interés turístico nacional, al rodaje de la película "El Profesor" en el Edificio Histórico de la Universidad y, como colofón, a la semana grande de los Premios Princesa de Asturias.

El resultado: lleno total en la mayoría de locales, especialmente en la avenida de Galicia, el Bulevar de la Sidra y los restaurantes más emblemáticos del centro, como Casa Fermín. Y las perspectivas siguen al alza. Este mismo fin de semana, con la visita de los Reyes y la Princesa de Asturias, se espera otro repunte, y la próxima semana llegará un nuevo congreso de Enfermería que atraerá a unos 700 profesionales de todo el país.

"Octubre está siendo brutal para el sector", resume Rufino Alonso, del restaurante La Oveja Negra, en la avenida de Galicia. "Hasta llamé al concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, para felicitarle", apunta sobre la importancia de los congresos que, en su caso, le reportó "cientos de clientes que vienen a desayunar, comer y cenar. Algunos piden menú, pero otros no se cortan con la carta y toman buenos vinos y platos caros". Aunque admite que octubre suele ser buen mes por los Premios Princesa, indica que este año es "mucho mejor". La semana que viene hay otro congreso de enfermería y estamos barajando reforzar la plantilla", añade.

La sensación se repite en Casa Fermín, uno de los establecimientos más veteranos de la ciudad. Su responsable, Luis Alberto Martínez, destaca que "está siendo un mes francamente muy bueno por los congresos". Explica que los congresos han servido de avance para la semana de los Premios, "que es estelar". "Se nota mucho cuando hay un congreso, la actividad se viene arriba todos los días. Vienen grupos de todas partes, del sector médico, con alto poder adquisitivo, y se nota", explica el hostelero, valorando además que el Desarme ya no es solo el 19 de octubre, sino que se ha convertido en "una semana gastronómica de compañeros de trabajo y empresa". "Es para estar contentos y satisfechos de cómo está funcionando Oviedo", apunta Martínez.

En la misma línea se expresa Juan Ramón Sánchez, del restaurante Del Arco, en la avenida de Galicia. "Gracias a los congresos de las semanas anteriores y al Desarme, octubre está siendo un mes buenísimo para la hostelería. Este año fue mejor precisamente por esos acontecimientos", declara. El hostelero subraya que el de los congresistas "es un perfil de visitantes de laboratorios médicos con alto poder adquisitivo: comidas y cenas todos los días, desde que llegan". También valora el tirón del Desarmen, aunque cree que "no debería de alargarse tanto" y "concenrarse en varios días en torno al día 19".

También en el Bulevar de la Sidra de Gascona el ambiente es de optimismo. Su presidente, Pedro Caramés, reconoce que "está siendo un muy, muy buen mes de octubre por los congresos, los premios y también por el buen tiempo". Dice que desde hace unas semanas se están viendo muchos grupos de turistas extranjeros. "Damos más comidas tempranas a gente de fuera y las cenas empiezan a las ocho, algo poco habitual aquí", puntualiza, admitiendo que "lo que flojea un poco son las cenas del turno de las once, más propias de la clientela local".

Con todos estos ingredientes, octubre se ha convertido en un mes dorado para el sector hostelero ovetense. Y hoy todavía queda lo mejor: el gran día de los Premios Princesa, que tradicionalmente marca el punto más alto del año en ocupación y consumo. Si el resto del otoño mantiene el ritmo, la hostelería puede cerrar 2025 con uno de los mejores balances mensuales de su historia. n