Oviedo renueva su aportación de 153.000 euros anuales a la Cocina Económica
"Su labor mejora directamente la calidad de vida de los vecinos más vulnerables", indica la concejala Leticia González
El Ayuntamiento acaba de renovar su convenio con la Cocina Económica de Oviedo, destinando 153.000 euros para apoyar su labor social. El acuerdo, firmado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y la presidenta de la entidad, Mar Prieto, busca garantizar la atención a personas con graves dificultades económicas y sociales.
Fundada en 1888 y gestionada por voluntariado y las religiosas de las Hijas de la Caridad, la Cocina Económica ofrece comida diaria, reparto de alimentos y otras fórmulas de acompañamiento. Leticia González destacó ayer la importancia del trabajo de la institución solidaria, que, según explicó, «mejora directamente la calidad de vida de los vecinos más vulnerables». n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- El bulo sobre un colegio católico de Oviedo que corre como la pólvora: no, no han pedido a los padres que eviten bocadillos con carne de cerdo