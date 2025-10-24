Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo renueva su aportación de 153.000 euros anuales a la Cocina Económica

"Su labor mejora directamente la calidad de vida de los vecinos más vulnerables", indica la concejala Leticia González

Leticia González y Mar Prieto antes de la firma del convenio.

Leticia González y Mar Prieto antes de la firma del convenio.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ayuntamiento acaba de renovar su convenio con la Cocina Económica de Oviedo, destinando 153.000 euros para apoyar su labor social. El acuerdo, firmado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y la presidenta de la entidad, Mar Prieto, busca garantizar la atención a personas con graves dificultades económicas y sociales.

Fundada en 1888 y gestionada por voluntariado y las religiosas de las Hijas de la Caridad, la Cocina Económica ofrece comida diaria, reparto de alimentos y otras fórmulas de acompañamiento. Leticia González destacó ayer la importancia del trabajo de la institución solidaria, que, según explicó, «mejora directamente la calidad de vida de los vecinos más vulnerables». n

