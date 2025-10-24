Oviedo renueva su aportación de 153.000 euros anuales a la Cocina Económica

El Ayuntamiento acaba de renovar su convenio con la Cocina Económica de Oviedo, destinando 153.000 euros para apoyar su labor social. El acuerdo, firmado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y la presidenta de la entidad, Mar Prieto, busca garantizar la atención a personas con graves dificultades económicas y sociales.

Fundada en 1888 y gestionada por voluntariado y las religiosas de las Hijas de la Caridad, la Cocina Económica ofrece comida diaria, reparto de alimentos y otras fórmulas de acompañamiento. Leticia González destacó ayer la importancia del trabajo de la institución solidaria, que, según explicó, «mejora directamente la calidad de vida de los vecinos más vulnerables». n