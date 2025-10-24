La presidenta del Congreso en su visita a Oviedo: "Estoy orgullosa de que se hablen otras lenguas en la Cámara y ojalá algún día se incluya el asturiano"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, está más que acostumbrada a hablar ante los medios de comunicación. A lo largo de su carrera política, suma hitos como ser la primera presidenta mujer de las Islas Baleares; también fue presidenta de la institución insular de Mallorca y, desde agosto de 2023, es la tercera autoridad del Estado. Un cargo por el que viajó en la mañana de ayer a Oviedo para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias y nada más aterrizar reservó unos minutos para los alumnos de los colegios Gesta, Baudilio Arce, Buenavista II y el instituto Fleming. Desde el aeropuerto, viajó con toda la comitiva llegada de Madrid hasta el hotel de la Reconquista y al instituto se desplazó en coche para asistir al inicio de la temporada de radio Prestosa, el canal que realizan los alumnos bajo los consejos del profesorado.

Confesó sentirse nerviosa al llegar al centro. En esta ocasión, eran los estudiantes quienes le iban a preguntar por su vida. Armengol lleva la política en las venas. Su padre, Jaume Armengol, fue alcalde de Inca, la localidad que vio nacer a la presidenta del Congreso. Desde niña soñaba con ser cooperante porque defiende que el devenir de las personas depende del lugar en el que ha nacido. «Iba a todas las manifestaciones y empecé a participar en el proyecto del PSOE y me entusiasmé». Confiesa que, a veces, entró en la política de una forma un «poco inconsciente» aunque defiende que desde este punto se puede «cambiar la vida a mucha gente».

La toma de decisiones

Muchas han sido las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Una de las más recientes fue abrir el Congreso de los Diputados a todas las lenguas oficiales. «Estoy orgullosa de esta medida y, ojalá, algún día se pueda hablar el asturiano si se aprueba la reforma de la ley».

También la política tiene momentos complicados. El peor, recordó a preguntas de Sara Tejedor, alumna de sexto de Primaria del colegio Baudilio Arce, fue la pandemia. «Cada día te ibas a dormir y te levantabas con el número de personas que habían fallecido. Era tremendo». Además, sufrió a la hora de establecer algunas medidas. «Había que tomar decisiones de cerrar la economía para que los hospitales pudiesen aguantar el ritmo». Sin embargo, ha habido al mismo tiempo muchos momentos buenos. Uno de ellos, el día que le eligieron presidenta del Congreso. «También cuando he tomado una decisión que de golpe cambia la vida a las personas». Nada más ser nombrada líder del Ejecutivo de Baleares, recordó, la eliminación de la ley que limitaba el acceso de los migrantes a la sanidad pública. «La salud es más importante que cualquier otra cosa; pienso en ese momento y me emociono muchísimo».

Otro momento que guarda en la memoria fue con la aprobación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares. «El objetivo era excavar las cunetas y devolver los cuerpos a las familias. Lloramos todos y lo que ocurrió fue algo brutal porque conseguimos cerrar heridas en medio de un mundo muy belicista. No solo tuvo palabras de recuerdo para los gazatíes; también para todos aquellos que son víctimas de las guerras.

Feminismo

El feminismo es otra de las señas de identidad de Armengol. Considera que todavía existen desigualdades entre las mujeres y los hombres y pide a sus compañeros de Cámara que eviten