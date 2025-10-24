El PSOE exige que se establezcan plazos para la construcción del nuevo polideportivo de Trubia
"Presumir de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 debería servir para extender la práctica deportiva a todos los barrios y parroquias del concejo", señalan los socialistas
Pelayo Méndez
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo reclamó explicaciones sobre el retraso en la construcción del nuevo polideportivo de Trubia al equipo de gobierno. La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara señaló que "los vecinos y vecinas llevan seis años esperando a que Canteli cumpla sus promesas o de explicaciones" y denunció que el proyecto desapareció de los presupuestos municipales.
"Presumir de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 debería servir para extender la práctica deportiva a todos los barrios y parroquias del concejo, pero la realidad demuestra que el compromiso no llega a todas partes", apuntó. La edil socialista espera que la batería de preguntas presentada ante la comisión plenaria de Urbanismo sirva para garantizar que "Canteli cumpla sus promesas".
El PSOE quiere que "se ponga fecha" al proyecto y sus portavoces recuerdan que "Trubia sigue sin disponer de un equipamiento deportivo básico". "Si se adaptó el proyecto el año pasado, lo lógico es que los presupuestos de 2026 incluyan ya una partida importante para iniciar y dar el impulso definitivo a este proyecto”, concluyó Juan Álvarez Areces.
