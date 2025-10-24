Vuelve a Oviedo Gastrolibro, la primera muestra inmersiva de libros gastronómicos de España

Gastrolibro, la primera muestra inmersiva de libros gastronómicos celebrada en España, vuelve a Oviedo para celebrar su segunda edición. Será en la plaza de Trascorrales, con entrada libre, este sábado 25 de octubre, en horario de mañana y tarde (de 11 a 14.30 horas y de 17 a 20.30 horas.

Se trata de un concepto nunca antes explorado que aúna desde una muestra de libros a una exposición, multitud de presentaciones y todo ello trufado de degustaciones y catas. Al evento no faltarán grandes figuras nacionales como Mikel Iturriaga (El Comidista), el afamado crítico de vinos José Peñín, el periodista Jorge Guitián o el divulgador gastronómico Jordi Luque; y regionales, como David Guardado, Alicia Álvarez y Beatriz López Vidal.

La propuesta no puede ser más sugerente: charlar con el autor del libro que se presenta probando algunas de las recetas, platos, vinos o tapas que se incluyen en el tomo. Así, cada uno de los actos troncales que componen Gastrolibro llevará aparejado una cata o degustación para el público asistente, uniendo así de la mejor forma posible gastronomía, enología y literatura.

Entre las presentaciones inmersivas, destacan la del último libro de Mikel Iturriaga, "Cocina de aquí para gente de hoy"; el recorrido por "Mis memorias del vino", del afamado crítico de vinos José Peñín, con quien probaremos algunas de las referencias incluidas en su guía; conoceremos la "Nueva cocina de pueblo", de la mano de su autor Jordi Luque y probando una receta del único restaurante asturiano incluido en el tomo: Gunea; también hablaremos sobre "Escribir de gastronomía", con su autor Jorge Guitián; y, por supuesto pondremos el foco en Asturias y dos de sus productos más insignes: el Chosco de Tineo, junto a Beatriz López Vidal y su libro "Las manos de antes. Recetas del occidente de Asturias" y la fabada, repasando la obra monográfica sobre este plato creada por Alicia Álvarez y David Guardado.

A ello se suma una muestra de los 10 libros más importantes de la gastronomía asturiana en el siglo XX. Para esta exposición, se han seleccionado los libros y autores más importantes del sector culinario de la región, con publicaciones que van desde 1921 hasta la actualidad.

Además, estarán presentes las editoriales Trea, Delallama y La Fabriquina y las librerías Ambas2, Pasa Página y Matadero 1. Todo ello, con entrada gratuita.

Programación Gastrolibro Exposición y muestra de libros de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 11.00 horas. Apertura de puertas. 11.30 horas. "Cocina de aquí para gente de hoy", Mikel Iturriaga "El Comidista". Con la presencia del autor y degustación de una de las recetas que aparecen en el libro. 12.30 horas. "Las manos de antes. Recetas del occidente de Asturias", Beatriz López Vidal. Conversación con Beatriz mientras se degusta Chosco de Tineo. 13.30 horas. "Escribir gastronomía", Jorge Guitián y Lakshmi Aguirre. Con la presencia de Jorge y su honesta visión. Esto requiere un vino tinto para armonizarlo. 14.30 horas. Cierre de puertas. 17.00 horas. Apertura de puertas. 17.30 horas. "Mis memorias del vino”, José Peñín. Con la presencia del autor, cata de dos vinos referenciados en su guía. 18.30 horas. "Nueva cocina de Pueblo", Jordi Luque. Acudirá el autor y se degustará una propuesta del único restaurante asturiano que aparece en el libro: Gunea. 19.30 horas. "Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano", Alicia Álvarez y David Guardado. Con la inevitable degustación de fabada. 20.30 horas. Cierre de puertas.

Exposición y muestra de libros de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 11.00 horas. Apertura de puertas. 11.30 horas. "Cocina de aquí para gente de hoy", Mikel Iturriaga "El Comidista". Con la presencia del autor y degustación de una de las recetas que aparecen en el libro. 12.30 horas. "Las manos de antes. Recetas del occidente de Asturias", Beatriz López Vidal. Conversación con Beatriz mientras degustamos Chosco de Tineo. 13.30 horas. "Escribir gastronomía", Jorge Guitián y Lakshmi Aguirre. Con la presencia de Jorge y su honesta visión. Esto requiere un vino tinto para armonizarlo. 14.30 horas. Cierre de puertas. 17.00 horas. Apertura de puertas. 17.30 horas. "Mis memorias del vino”, José Peñín. Con la presencia del autor, cata de dos vinos referenciados en su guía. 18.30 horas. "Nueva cocina de Pueblo", Jordi Luque. Acudirá el autor y se degustará una propuesta del único restaurante asturiano que aparece en el libro: Gunea. 19.30 horas. "Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano", Alicia Álvarez y David Guardado. Con la inevitable degustación de fabada. 20.30 horas. Cierre de puertas.