La Alfonso X, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), la institución privada que quiere abrir en septiembre de 2026 un centro universitario especializado en titulaciones de Ciencias de la Salud en el edificio Calatrava, ha cambiado de propietarios tras una operación millonaria que refuerza su expansión nacional. Los fondos Cinven, co nsede en Reino Unido y el emiratí Mubadala han alcanzado un acuerdo con CVC Capital Partners para adquirir la mayoría del capital de la universidad privada madrileña. Según publicó Expansión, la operación —asesorada por Rothschild— supera los 2.000 millones de euros, incluyendo deuda. CVC, que había comprado el 70% del capital en 2018 por unos 1.000 millones, se desprende ahora de su participación, mientras que el fundador, Jesús Núñez, conserva el 30% restante.

La transacción se produce en pleno proceso de expansión de la UAX, que cuenta con cinco campus (tres en Madrid, uno en Málaga y otro virtual) y cerca de 18.000 alumnos. La apertura en Oviedo será una de sus principales apuestas territoriales.

El Centro Universitario Alfonso X el Sabio de la capital asturiana se ubicará en la planta intermedia del antiguo centro comercial Modoo, en el edificio diseñado por Santiago Calatrava, hoy de titularidad municipal. El proyecto prevé reunir a más de 3.000 alumnos y profesores y reportará al Ayuntamiento de Oviedo unos cuantiosos ingresos anuales en concepto de arrendamiento de los locales.

La universidad pretende comenzar su actividad el próximo curso académico impartiendo los grados de Medicina y Enfermería. Posteriormente, a lo largo de un periodo de cinco años, se implantarán Odontología, Farmacia y cinco másteres vinculados al ámbito sanitario (Urgencias y Emergencias, Gestión Sanitaria, Ortodoncia, Implantología Oral y Salud Pública).

El Gobierno del Principado autorizó este mes oficialmente la instalación tras la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), que otorga a la institución dos años de margen para solicitar el inicio de la actividad. La universidad deberá acreditar la adecuación de las instalaciones, los planes de estudio y la disponibilidad de profesorado antes de comenzar las clases.

El desembarco de la UAX en Oviedo supondrá un revulsivo para el edificio del Calatrava, que combinará usos universitarios, públicos y empresariales, y consolidará a la capital como nuevo polo de enseñanza sanitaria en el norte de España.