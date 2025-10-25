La Cofradía del Desarme celebra su Gran Capítulo con la ilusión de proyectar al mundo la fiesta gastronómica de Oviedo: "Juntos lo vamos a lograr"

Tras haber ganado la batalla para conseguir que la fiesta del Desarme sea declarada de Interés Turístico Nacional, los miembros de la cofradía ovetense celebraron este sábado su XIII Gran Capítulo con la ilusión de lograr que la ancestral cita gastronómica, y todo lo que gira a su alrededor, invada las mesas del resto del mundo y sea reconocida a nivel internacional. Y sin pegar un tiro, sólo armados con cucharas y tenedores y con un menú a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. "Mientras celebramos este nombramiento ya miramos al futuro. Con ilusión y energía empezamos a trabajar con la vista puesta en el horizonte de 2031, con un nuevo y ambicioso objetivo: conseguir que el Desarme sea declarada Fiesta de Interés Turística Internacional. Sabemos que juntos lo lograremos", sostiene Miguel Ángel de Dios, el cofrade mayor.

Ataviados con chaquetilla blanca cruzada de camarero y un mandil azul luciendo a la cintura -ellos dicen que la casaca puede identificarse con las de los soldados que lucharon en las guerras carlistas-, los integrantes de la Cofradía del Desarme llenaron el patio de butacas de un Teatro Filarmónica en el que también se dieron cita los integrantes de otras muchas sociedades gastronómicas de toda España y Portugal --invitados por la organización-- así como público en general. "Estoy seguro de que el año que viene estaremos en este mismo escenario celebrando que ya somos Fiesta de Interés Turístico Internacional", defiende el alcalde de Oviedo, uno de los que no quiso perderse la celebración. "Ahora ocupamos el lugar que nos corresponde en la historia del Camino de Santiago, lideramos la gastronomía regional y peleamos por títulos como la Capital Europea de la Cultura a los que no podíamos aspirar hace no demasiado tiempo. Por cierto, esta semana, la Preba de la Sidra ha recibido el Premio Nacional de Hostelería. Estoy convencido de que la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona logrará muy pronto que la Preba sea declarada también Fiesta de Interés Turístico Nacional", añade Alfredo Canteli.

Los Cofrades de Honor

La Cofradía del Desarme también nombró este sábado Cofrades de Honor a la vicepresidenta del Principado, la socialista Gimena Llamedo; Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería y Turismo en Oviedo, y a José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y todavía presidente ejecutivo de la patronal OTEA, un cargo que abandonará "muy pronto" para centrarse en sus labores como representante de los hosteleros españoles. El nombramiento de este último fue de los momentos más emotivos de la gala. De hecho, tanto él como Miguel Ángel de Dios tuvieron que apretar los dientes para que no se les escapara alguna lágrima. "Empecé con esto de la cofradía con Miguel y otros seis compañeros más hace 13 años y hoy somos casi 200 hermanos. Estoy orgulloso de ser Cofrade de Honor", afirma Almeida, que destacó la labor de los otros dos Cofrades de Honor y la unión de "administraciones de distinto color político" para lograr que el Desarme sea Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Esto demuestra que juntos somos más fuertes y que todos juntos podemos conseguir lo que nos propongamos. Y si los cofrades del Desarme tenemos que armarnos con nuestra cucharas y tirar barreras o peajes lo haremos", añadió en clara referencia al peaje del Huerna.

Después le tocó el turno a Gimena Llamedo, a la que todos los intervinientes reconocieron como una de las figuras fundamentales para que la Fiesta del Desarme fuese reconocida como de Interés Turístico Nacional. "El reconocimiento es merecidísimo porque se trata de una cita gastronómica que forma parte de la identidad de Oviedo, de Asturias y, ahora, también de España. El Desarme es historia, es memoria y es tradición, nació en la paz y se transformó en una celebración de convivencia", afirma la vicepresidenta del Principado. "Hoy el Desarme es mucho más que una fiesta gastronómica, es una seña de identidad, un símbolo de los que somos y una muestra de la fuerza de nuestra gastronomía, que es no deja de crecer y es un motor económico. El Desarme también refuerza la economía local, dinamiza la hostelería, genera empleo, trae visitantes y proyecta Oviedo y Asturias a todo el mundo", añade.

El concejal de Hostelería y Turismo también tomó la palabra para dirigirse a todos los presentes en el Filarmónica. "Ser nombrado Cofrade de Honor del Desarme de Oviedo no es solo un motivo de orgullo personal, sino un honor que asumo con el compromiso de seguir contribuyendo, desde mis responsabilidades públicas y desde mi amor por esta ciudad, a engrandecer una de nuestras señas de identidad más queridas. Recibo este reconocimiento con una emoción profunda y un sentimiento de gratitud sincero", asegura. "Desde el Ayuntamiento de Oviedo, y en particular desde el área de Turismo, seguiremos apoyando con determinación esta celebración, conscientes de su valor como recurso turístico, gastronómico y cultural", subraya.

Más nombramientos

Por otro lado, durante el acto de este sábado, también se nombraron los Embajadores de Honor de la Cofradía del Desarme, que este año son el Consejo de Comunidades Asturianas, la Fundación Inocente y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo: Por su contribución a la difusión de la música tradicional asturiana y su apoyo al Desarme. Además, se entregarán las Cucharas Amigas a: Manuel Fernández Quevedo (Presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias), Patricia Ortiz (Periodista argentina especializada en consultoría y prensa) y Zacarías Puente Herboso (Fundador de la Cofradía del Queso de Cantabria). Durante la ceremonia también se formalizó el hermanamiento de la sociedad gastronómica ovetense con la Real Confraría do Vinho Alvarinho de Portugal.

Además, a lo largo de la mañana de este sábado también se produjo en nombramiento de 30 nuevos cofrades, con lo que el número de componentes de la cofradía ya supera los dos centenares. "Cuando empezamos con esto no nos podíamos siquiera imaginar que íbamos a llegar a estas cotas", señala Miguel Ángel de Dios.

Desfile

Pero el acto del Filarmónica no fue el único del Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme. Antes, todas las sociedades gastronómicas protagonizaron un desfile por las calles de Oviedo hasta el teatro. Tras la ceremonia hubo una foto de familia en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y después se celebró el acto de Proclamación del Desarme desde el balcón del Palacio del Conde de Toreno, que incluyó la lectura del poema ganador del IV Certamen Internacional de Poesía (del palentino Javier Castrillo), el Manifiesto del Desarme y la solemne Salva Militar. La jornada concluyó, como no, con la degustación del menú del Desarme en un hotel de la ciudad.