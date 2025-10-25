El comentario que deja Serena Williams sobre su estancia en Asturias y que no pasa desapercibido

La seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, ha disfrutado de unos días que seguro que ya nunca olvidará (como ha confesado varias veces) en Asturias.

La tenista ha sido una de las protagonistas indiscutibles de los "Premios" de este año, y el público la ovacionado y celebrado en cada uno de los actos en los que ha estado presente. A su llegada el hotel de la Reconquista de Oviedo la tenista se atrevió a bailar en el recibimiento oficial con las gaitas de fondo. Minutos después, la estadounidense compareció ante los medios de comunicación. La deportista, una de las más laureadas en la historia del tenis con 23 Grand Slams, se mostró muy feliz a su llegada a la sala de prensa. "Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Me sorprendió mucho, fue un momento maravilloso el descubrir que había sido premiada con este galardón. Estoy muy emocionada de estar aquí en Asturias y es un verdadero honor. Gracias al rey y a la reina por haberme recibido”.

Y no solo eso, en una de sus publicaciones en Instagram durante su estancia en la capital asturiana, Williams destacó lo bien recibida que se había sentido por los asturianos. "Nunca había recibido una bienvenida como esta. Me sentí muy honrado. Esta es la bienvenida oficial a los Premios Princesa de Asturias de los Deportes en el norte de España". Un comentario que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, sobre todo por los españoles, que no han dudado en agradecer a la tenista sus palabras-

La galardonada sorprendía en su debut en los Premios con un look que ha cautivado por su elegancia y versatilidad. Se trata de un vestido midi transparente de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda y una espectacular capa superpuesta que incluye un body. Un 'outfit' que es de la firma de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym y que tiene un precio de 1.990 euros.

La seis veces campeona del Abierto de Estados Unidos reivindicaba en Oviedo el esfuerzo personal en el deporte, y animaba a los jóvenes que quieran dedicarse al tenis a que se esfuercen, aunque no tengan suficientes recursos económicos.

"Llego de un entorno sin dinero", confesaba, recordando su pasado humilde y aseguraba que ahora el tenis es "un poco más accesible" que cuando ella comenzó junto a su hermana, animadas ambas por su padre.