Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo

El casco histórico de Oviedo está de luto. Su histórica comerciante Fina Clemente, dueña de la tienda de ultramarinos de la calle Mon, falleció esta noche. Nacida en Grado, se trasladó a vivir a la capital asturiana con 14 años -corría por aquel entonces el año 1943- para ayudar a su abuelo Sabiniano Clemente en el establecimiento que había fundado en 1904.

Sus abuelos estaban contados con tenerla en la tienda. La inscribieron en el colegio Liceo, en la misma calle Mon, y cuando tenía ratos libres ayudaba con los pedidos. "Vendíamos de todo, desde almendras garrapiñadas a arena a granel y semillas. Yo me lo pasaba genial", recordaba ella misma en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

Lo que más le gustaba en el mundo

Decía que estar en el local era lo que más le gustaba en el mundo. Hasta hace no mucho tiempo, bajaba a primera hora de la mañana a atender a los clientes y allí estaba hasta el mediodía. También se encargaba de preparar las facturas y hacer el inventario de todos los productos que tenía.

El cariño a sus clientes

Muchas han sido las generaciones de ovetenses que han pasado por este histórico comercio. Comentaba la propia Fina que en algunos casos, la relación que tenía con ellos era de amistad. "Presumo de tener una especie de familia paralela entre la gente que viene a comprar, pero también a comentar las cosas que pasan en la ciudad o a sacar algún tema para charlar un rato". Además, el tipo de público que atendía había cambiado con los años. Cuando era joven, se acercaban hasta el corazón del Oviedo Antiguo mucha gente de los pueblos de alrededor para adquirir de productos durante toda la semana. Ahora, era más gente de la ciudad.

A pesar de la edad, durante toda la pandemia estuvo al frente del establecimiento y en los útlimos tiempos seguía pendiente desde su casa de que la tienda permaneciese abierta. Su entrega le hizo merecedora de la medalla de plata al Mérito en el Trabajo que le concedió el Ministerio de Trabajo y fue inmortalizada por el pintor Toño Velasco. También fue homenajeada en 2017 por la asociacón Oviedo Redondo.