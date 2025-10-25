Nicoletto Trattoria, el local de pasta fresca de moda del centro de Oviedo

Nicoletto, el arte de la pasta fresca artesanal, llega para conquistar los paladares más exigentes a Oviedo. Una marca que rescata la tradición italiana con ingredientes naturales, recetas auténticas y pasión por la buena mesa. Además, cuenta con una decoración entre barroca y moderna, inspirada en sitios burgueses de Europa, sin olvidar el toque moderno.

Con una clara inspiración en la tradición italiana y una apuesta por la calidad, nace Nicoletto, una nueva marca de pasta fresca artesanal que busca devolverle al plato de pasta su carácter original: sabroso, honesto y hecho con cariño.

Una rica carbonara, uno de los platos que se pueden probar en Nicoletto Trattoria / Cedida a LNE

Un homenaje a la auténtica pasta italiana: calidad y tradición en cada bocado. Nicoletto, ofrece una cuidada selección de pastas elaboradas a mano, sin aditivos ni conservantes, con ingredientes de primera calidad.

Desde clásicas tagliatelle hasta rellenos gourmet, cada producto refleja el equilibrio entre tradición e innovación. Detrás del proyecto están Lucía Álvarez y Alberto García, apasionados por la gastronomía y los viajes, los fundadores de Berty´s burger, decidieron sumergirse en un proyecto muy diferente al que tienen actualmente, convencidos de que un buen plato de pasta, puede transformar cualquier comida en un momento especial.

Tiramisú con un toque diferente al tradicional / Cedida a LNE

El corazón de todo restaurante italiano es la carbonara y en Nicoletto no podría faltar, pero también se pueden encontrar desde tortelli rellenos, a entrantes como el vitello tonnato, tablas con embutido italiano y también cuentan con segundos platos como el pollo al Burro o los polpette, las clásicas albóndigas italianas.

Por supuesto, no puede faltar el tiramisú, que en Nicoletto lo hacen al estilo de la casa, con una presentación terminada en mesa y un toque diferente al tradicional.

Una propuesta de pasta fresca, marinada con los mejores vinos italianos

En la bodega se ha reunido una oferta de vinos, que es un verdadero viaje al mundo vinícola italiano, desde vinos cotidianos hasta joyas icónicas, elegidos para reflejar su diversidad gastronómica y cultural y para cada paladar, incluso hasta el más fiel al Rioja o Rivera, encuentre su eco en un vino italiano.

El nuevo concepto de pasta frasca Nicoletto, se puede disfrutar en la Calle Cimadevilla 11, en Oviedo.