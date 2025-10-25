La ovetense María Dillon recibe el Premio de Novela Joven "Leer Suma" en la Feria del Libro de Sevilla

María Dillon López, ovetense y de 29 años, recogió el pasado viernes en la Feria del Libro de Sevilla el I Premio de Novela Joven «Leer suma» por su primera novela, "Cuello de botella", que el jurado del certamen define como "una distopía ligera, adictiva y original, con personas que abrazan la diversidad y un fondo reflexivo que recoge inquietudes muy actuales. "Recibir este premio en mi debut narrativo ha sido un sueño. Que mi novela haya sido reconocida por un jurado con tanto talento solo multiplica mi ilusión y mis ganas de seguir escribiendo", declaró la escritora y periodista, afincada en Madrid, tras recibir el galardón

La Fundación José Manuel Lara convoca el certamen literario, con el impulso de la Fundación Cajasol y la colaboración de la Asociación Reader Com, con el propósito, como explicó su director general, Pablo Morillo, de "dar visibilidad a los nuevos talentos de la narrativa juvenil y fomentar la lectura crítica entre la juventud". "Es un orgullo ver cómo autores jóvenes, como María Dillon, conectan con el público juvenil y los acercan al mundo de la literatura", manifestó durante el acto de entrega del galardón.

Los escritores Javier Ruescas y Alina Not reflexionaron sobre "la importancia de conectar la literatura juvenil con los lectores contemporáneos". Ambos formaban parte del jurado, junto a la también escritora Inma Rubiales y el editor de la Fundación José Manuel Lara, Ignacio F. Garmendia.

El jurado valoró más de 80 obras, tras una primera selección realizada por un prejurado de jóvenes lectores.

"Cuello de botella", la novela de María Dillon que se alzó con el premio, cuenta la historia de Alma, una joven que empieza a cuestionar el sistema cuando conoce a Marlen. "Con una trama trepidante y un mensaje profundamente actual, la novela plantea preguntas sobre identidad, memoria, diversidad y libertad", según la organización del certamen literario.