La pistola encontrada en los alrededores del Reconquista el jueves era de juguete y de bolas: "No es un arma"

"No es un arma". Fuentes de la Policía Nacional informaron este sábado que los agentes encontraron el jueves una pistola de juguete y de bolas durante una de las decenas de requisas que realizaron en los alrededores del hotel de la Reconquista con motivo de los Premios Princesa de Asturias. Se encontraba al lado de un seto. El hallazgo se produjo a las diez de la mañana, cinco horas antes de que Sus Majestades, don Felipe y doña Letizia, y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Leonor, llegasen al céntrico establecimiento de la calle Gil de Jaz.

Ahora, los agentes de la Jefatura Superior de Asturias están investigando cómo este juguete llegó hasta este seto. Una de las hipótesis que se maneja es que le pudo caer a un niño. No obstante, los agentes están revisando las cámaras de seguridad para determinar cuál fue el origen y cerrar las pesquisas puestas en marcha con motivo de este hallazgo.

Un año más, la Policía Nacional puso en marcha un amplio y especial dispositivo de seguridad con motivo de los Premios Princesa. A lo largo de estos días, han velado por la seguridad efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo, así como las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Los controles han sido continuos garantizando que todo saliese a la perfección. Esta sábado, la familia real abandonó el hotel de la Reconquista destino a Valdesoto para la entrega de la distinción Pueblo Ejemplar. Al finalizar todas las actividades, han vuelto a Madrid cerrando una exitosa edición de los galardones en 2025. La princesa Leonor ya ha convocado los Premios Princesa de 2026.