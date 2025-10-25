El PSOE exige que las plazas de aparcamiento de Ferreros se vendan de forma "justa"

El concejal socialista Jorge García Monsalve acaba de presentar una proposición a la comisión de economía para exigir que el proceso de venta de las plazas de aparcamiento de Ferreros sea través de "un procedimiento abierto, justo y transparente, que garantice la igualdad de oportunidades entre las personas interesadas”. El edil considera que, tras la consulta informativa celebrada en septiembre, “ha quedado patente el interés de numerosos vecinos en adquirir una plaza, ya que 678 personas se inscribieron para las 421 plazas del parking”. Sin embargo, la intención del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli es proceder a la venta mediante una subasta, que “resulta un sistema inadecuado, injusto y más que cuestionable, ya que beneficia únicamente a quienes disponen de más recursos económicos”.

Los socialistas recuerdan que la legislación vigente establece que la enajenación de bienes inmuebles por parte de las administraciones debe realizarse, por norma general, mediante concurso y no por subasta. Por ello, el PSOE propone que el procedimiento de venta se desarrolle a través de un sistema abierto, en el que cada plaza constituya un lote individual, con un precio base determinado por su tasación individualizada, y sin posibilidad de modificación por parte de las personas licitadoras.

Además, reclaman que los criterios determinantes de adjudicación sean la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo y el no disponer ya de una plaza de aparcamiento en propiedad, de modo que se priorice a quienes realmente necesitan aparcar en la zona.“El objetivo debe ser garantizar que estas plazas se destinen a cubrir las necesidades de aparcamiento del vecindario, no a la especulación”, subrayó García Monsalve, quien ha recordado que para el PSOE la mejor opción sería el alquiler de las plazas, pero que, ante la decisión del gobierno local de proceder a su venta, “exigimos al menos un proceso que sea justo, transparente y socialmente responsable”.