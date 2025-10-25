Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo será el próximo concierto del "Poli marchoso" en Oviedo? La cuenta atrás ha comenzado

"Felisa la tortuga", "Con la sillita y el cinturón" y "El de la bici por la acera" serán algunas de las canciones que sonarán en el Auditorio

El &quot;Poli marchoso&quot; en un concierto en el Auditorio.

El "Poli marchoso" en un concierto en el Auditorio. / IRMA COLLIN / LNE

Rosalía Agudín

Los conciertos del "Poli marchoso" son siempre sinónimo de éxito. José Vázquez tiene conquistado al público más juvenil gracias a sus canciones sobre educación vial con las que ha recorrido cada año decenas de colegios y le han hecho merecedor de diferentes premios.

Ahora, volverá a subirse al escenario de la Sala Principal del Auditorio Príncipe Felipe para un concierto que compatirá con la Banda de Música «Ciudad de Oviedo». La actuación estará dirigida por David Colado y las canciones que interpretarán son: «Circus H. Chinesta», «Banda Vial Mix», «Andrés el Ciempiés», «Soy tuceda el paso», «Intermitentes», «Con la sillita y el cinturón», «Oye», «Déjame pasar», «Prefiero caminar», «Felisa la tortuga», «Vamos a ayudar», «El de la bici por la acera» y «La pelota se escapó».

Por el escenario, pasarán otros músicos. Actuará la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias, el Coro AECC Asturias, la Schola Cantorum Grado, la Coral Villa Blanca Luarca, la Ensemble Vocal Miguel Barrosa, Chusa Juarros hará de narradora y también participar Juanjo Alonso Tresguerres.

