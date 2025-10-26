¿Qué actividades habrá en Navidad en el Campo de San Francisco? El Ayuntamiento de Oviedo ya ultima detalles
La instalación de la decoración navideña prolifera por los distintos barrios con las luces, los osos y los grandes conos luminosos
La cuenta atrás para la inauguración de la programación navideña ha comenzado. Pasados los Premios Princesa de Asturias y con la celebración de Halloween junto a la festividad de Todos los Santos esta semana, la siguiente actividad importante marcada en la agenda de los ovetenses pasan por las celebraciones para despedir el año.
Oviedo ya se prepara los festejos. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, ya trabaja en las bases para sacar a concurso las atracciones infantiles que se instalarán en el Campo de San Francisco. Habrá lo mismo que otros años:pista de patinaje, juegos para los más pequeños de la calle y una zona de hostelería con productos típicos de estas fechas.
A finales de noviembre
La previsión que maneja el área de Economía, liderada por Leticia González, es que el encendido se produzca a finales de noviembre. El año pasado tuvo lugar la jornada del 29 para evitar que la inauguración coincidiese con el inicio del puente de la Constitución para que los turistas ya se encuentren toda la programación en marcha. Es por ello que queda poco más de un mes para el encendido y los operarios de la empresa Germán Vizcaíno trabajan a todo ritmo en la colocación de las diferentes luces.
En calles como Fuertes Acevedo, Alejandro Casona y Argañosa junto a la plaza del Fresno, las luminarias ya esperan por el encendido. Además, en Puerto de Tarna se ha instalado un oso gigante; en la plaza Pedro Miñor un cono de luz gigante encumbrado con una estrella y en la plaza del Papa una bola de Navidad gigante. Por el momento, las grandes instalaciones permaneces valladas a la espera de la inauguración.
El mercado de Navidad
También trabaja la concejalía de Economía en la adjudicación de los puestos del mercado que se instalará entre las plazas de Porlier y Catedral y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. Por un lado, estarán las 45 casetas destinadas a puestos de artesanía. Por el otro, habrá 53 destinadas a artículos típicos navideños (dulces, decoración y artículos de regalo) y a ellos se sumarán otros 15 de alimentación.Como en ediciones anteriores, habrá dos instalaciones destinadas a hostelería. De igual forma, habrá tres espacios destinados al Ayuntamiento para sus diferentes actividades y todas ellas estarán iluminadas para estas fechas.
