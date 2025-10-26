El Club Deportivo Caminantes Regueranos rinde homenaje a Mary Sol Fernández /

El Club Deportivo Caminantes Regueranos culminó ayer la segunda entrega del Memorial "Mary Sol Fernández", en recuerdo a la apreciada vecina ya fallecida y que estaba el frente de Casa Feliciano, un bar histórico ubicado en Premoño, en plena ruta jacobea.

Además, era una de las pioneras del grupo y una mujer muy participativa en las actividades culturales y sociales del concejo.

El recorrido consistió en una caminata a pie desde las diez de la mañana entre Ponte Gallegos y L’Aracha pasando por El Escamplero, Valsera, Premoño, Paladín y el puente de Peñaflor. Participaron una veintena de personas pertenecientes a todas las generaciones. Una vez finalizada la marcha, los participantes compartieron una comida de hermandad en el restaurante La Fresa (Grullos, Candamo), emplazándose para una tercera edición del memorial. El año pasado esta ruta tuvo lugar a finales de octubre.