De colgar el cartel de no hay entradas con Siloé a acoger el viernes a León Benavente: esta es la sala que está arrasando en Oviedo

La sala Estilo de Oviedo va de llenazo en llenazo. El viernes colgó el cartel de no hay entradas con el concierto de Siloé. Muchos fueron los fans que se quedaron sin una localidad y eran múltiples las llamadas que realizaban a los trabajadores del local preguntando si aún quedada algún ticket sin vender.

Sin embargo, los hosteleros pudieron disculpas a sus fans. "Lo sentimos por quienes no hayáis podido haceros con una; lamentablemente todas están agotadas desde hace meses". Aún con el buen sabor de boca por estos buenos datos, el local de Pumarín ya se prepara para el siguiente éxito: León Benavente.

Inicio de la gira de otoño

La banda arrrancará el viernes la gira de conciertos de otoño en la capital asturiana. Pocas son las entradas que quedan a la venta y se pueden adquirir a través de dos canales. Por un lado, en la web Musikaze en la que se informa que los menores de 18 años tienen prohibido el acceso. El resto abonará un coste de 33,60 euros -30 euros de entrada y 3,60 de gastos de gestión- para acceder al concierto. También se podrán adquirir en el Café Bar Zipi y Zape (calle Joaquina Bobela número 12) y el restaurante Doña Concha (avenida de Galicia número 14).

Este será el segundo concierto que la formación con mayor personalidad de la escena independiente española da en pocos meses en el centro de Asturias. En junio se subieron al escenario de Bueño con motivo del VESU. En próximas fechas estarán en León, Miranda de Ebro, Toledo, Córdoba, Almería, Alicante y A Coruña. Uno de los momentos más especiales será el 10 de enero de 2026 en el Movistar Arena.