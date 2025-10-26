La Florida, joven y sobradamente verde entre los dos pulmones del oeste ovetense

Es un barrio joven, apenas acaba de cumplir su primer cuarto de siglo y esa juventud también se nota en una pirámide demográfica inusual en otras zonas de Oviedo: la población de menos de 19 años supera en varios cientos de vecinos a la jubilada, de más de 65 años. La que fue zona de prados y, siglos ha, territorio de un lazarero o leprosería, alberga ahora el paseo de La Florida, el más amplio y espacioso de la ciudad, escoltado por dos «pulmones» del Oviedo urbano, el parques Pura Tomás, que linda con el Naranco, y el del Oeste. Un escenario de lo más espacioso y abierto donde residen 8.122 vecinos, según la última actualización del padrón municipal.

La primera referencia de una de las zonas de más reciente desarrollo de Oviedo, se remonta a 1055, concretamente con el término de Paniceres, zona engullida por las nuevas urbanizaciones residenciales de La Florida. Cuando los vecinos y los peregrinos del Camino de Santiago pasan hoy por las zonas verdes que circundan el Hospital Monte Naranco y el parque de Monte Alto ni siquiera sospechan que ocho siglos atrás hubo allí una leprosería, de ahí el topónimo de San Lázaro de Paniceres, según recogió José Ramón Tolivar Faes en su libro «Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna». También hubo una iglesia, que acabó en ruina y fue demolida hacia 1783.

Más de dos siglos después, en la segunda mitad de los años setenta, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo acordó los nombres de las primeras calles de la antigua Florida como, por ejemplo, El Rebeco, Bermudo I el Diácono, Alfonso I el Católico y la limítrofe Favila, ya en el arranque de Fuente de la Plata y Lavapiés. Muy cerca del viejo campo de fútbol de La Florida, que vio los primeros golpeos al balón de Joaquín Alonso, un chaval nacido en el oeste ovetense y que con el paso de los años se convirtió en el futbolista que más vecesdefendió la camiseta del Sporting. Todavía queda por la zona algún portal antiguo, de planta baja y dos pisos, que contrasta con las nuevas urbanizaciones levantadas al amparo del plan de La Florida, aprobado por consenso de todos los grupos municipales en 1991. El nuevo barrio todavía tardaría un tiempo en arrancar.

Coser barrios

La Florida ha acabado por coser barriosconsolidados a lo largo del siglo XX, como La Argañosa y Vallobín, con el ensanche más reciente del casco urbano en ese área de la ciudad hacia el Parque del Oeste y Las Campas. Su diseño responde a la concepción de Juan Álvarez Álvarez, concejal de Urbanismo durante el mandato de Antonio Masip y padre del actual edil socialista Juan Álvarez Areces. No es casualidad que el mayor de los Álvarez forme parte del callejero del barrio. Su idea era dotar a Oviedo de una gran calle, de las que no había en un desarrollo que había dado prioridad a la edificabilidad sobre la amplitud y el oxígeno en sus viales. «Pensé que Oviedo debería tener un gran bulevar», contaba a LA NUEVA ESPAÑA en 2008, cinco años antes de su fallecimiento. Así que el bulevar reconvertido a paseo en su denominación inicial ya nació siendo la calle más ancha de Oviedo, con 50 metros de una a otra acera, rodeado de otras calles con la nada despreciable sección de veinte metros. Holgura y amplitud para una, por entonces, nueva concepción residencial en el municipio.

Juan Álvarez fue también uno de los artífices de la negociación para incorporar las más de veinte hectáreas de Monte Alto, propiedad de los herederos de Julián Rodríguez, al patrimonio verde de Oviedo en forma de parque, el Purificación Tomás. Casi una década después tomó cuerpo el Parque del Oeste, con más de 82.000 metros cuadrados. Entre las treinta hectáreas que suman ambos La Florida emerge como enclave privilegiado.

El «boom» de la construcción en el paso del siglo XX al XXI marcó el despegue residencial de una zona que durante décadas, cuando solo era praos y una carretera malamente rebacheada, había sido escenario de las escapadas en bicicleta de adolescentes y chavalería de la periferia urbana más cercana. El paisaje de La Florida empezó a poblarse de grúas para levantar los primeros edificios, los más próximos al templo parroquial de San Melchor de Quirós, inaugurado en 1998 en la divisoria del nuevo barrio con Vallobín. En apenas una década, de 1999 a 2009, multiplicó por siete su población, al pasar de 700 a 5.000 vecinos. Y con los nuevos hogares, surgieron las necesidades y las primeras reivindicaciones. La más repetida, para exigir la construcción de un instituto de enseñanza secundaria, que no se inauguró hasta el curso 2024-25, y con una implantación progresiva que no abarcará todos los cursos de la ESO y el bachiller hasta el curso 2027-28.

La Florida comparte su otra gran asignatura pendiente con los barrios de la zona oeste de Oviedo situados en la falda del Naranco: los accesos a una ronda de alta capacidad. La Ronda Norte lleva enredada dos décadas largas entre estudios medioambientales, cuitas presupuestarias y reproches entre gobiernos de distinto signo políticos. Pero a día de hoy, sigue siendo uno de ejemplo palmario de lo estéril que resulta la política ficción.

El problema del tráfico

La ausencia de una conexión directa estrangula el tráfico en horas punta, convirtiendo el obligado paso por las calles Rafael Gallego, Vázquez de Mella, Marcelino Suárez, Samuel Sánchez, Independencia y General Elorza en un «vía crucis» diario para miles de conductores. Y eso que la apertura de la salida por la cuesta de Olivares ha proporcionado una alternativa que, aunque limitada, diversifica la oferta para el tráfico que entra y sale de la zona oeste de Oviedo.

Sin respuesta decidida y seria a la vista, la situación del tráfico irá a peor. El desarrollo residencial de La Florida todavía tiene amplios solares en barbecho, aunque en los últimos años las grúas han vuelto a poblar la zona alta, la más cercana al área de los supermercados, punto neurálgico del barrio, con el Florida Arena en sus inmediaciones y más abajo la parroquia de San Antonio de Padua, cuyo nuevo templo fue inaugurado en 2009, después de que la actividad pastoral arrancase en un humilde bajo donde La Argañosa ya asoma a Fuente de la Plata, con la vía del tren como frontera con La Florida.

Perfil demográfico

Todavía sin completar en toda su expansión, el barrio suma 8.122 vecinos de familias cuyos miembros llegaron muy jóvenes, a la vista de los grupos de edad con más peso en su pirámide demográfica. Los menores de 19 años suman 1.608 habitantes. Es decir, uno de cada cinco vecinos tiene menos de esa edad, un porcentaje mayor del que representan los jubilados, 1.349 vecinos de ambos sexos. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 50 y los 54 años, casi un millar de personas.

La Florida contabiliza 382 vecinos extranjeros de 49 nacionalidades distintas, que suponen el 4,70 por ciento del total del barrio, según el censo actualizado del Ayuntamiento de Oviedo. La comunidad más numerosa es la rusa, con 48 habitantes, algo que también se sale de la tendencia en el resto de los barrios, donde predominan las nacionalidades de habla hispanoamericana. Tras la rusos, la colombiana, con 35 residentes, y la ucraniana, con 34, completan el podio de las comunidades foráneas en La Florida, uno de los barrios de Oviedo con menor peso de población extranjera entre su vecindario. n