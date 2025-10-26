Las jornadas del Desarme finalizan con la venta de más de 85.000 menús en los restaurantes de Oviedo

Durante los once días que duraron las jornadas gastronómicas en honor al Desarme, los restaurantes y locales de hostelería del municipio sirvieron más de 85.000 menús de este emblemático plato ovetense, lo que supone un «récord absoluto» y una prueba de que la propuesta culinaria sigue consolidándose año tras año. «Sólo el día 19 de octubre –la fecha oficial en la que se celebra el Desarme– ya se vendieron más de 30.000. La verdad es que estamos muy contentos, ha hablado con muchos compañeros hosteleros y todos coinciden en que se ha vendido más que nunca», asegura Miguel Ángel de Dios, el cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme.

De Dios sostiene que los comensales han aprovechado hasta el último día para sentarse a la mesa y disfrutar del menú a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. «Las reservas de la mayoría de los restaurantes están cubiertas para hoy –por este domingo–, así que no podemos quejarnos. Hemos notado la presencia de mucha gente de fuera de Oviedo y de grupos que reservan para disfrutar de esta comida entre amigos», afirma el cofrade mayor, que confía en que el menú del Desarme se pueda disfrutar en Oviedo todos los días del año. «Es uno de nuestros retos. Tenemos que conseguir que el Desarme sea el menú oficial de Oviedo y que cualquiera, también los turistas, puedan comerlo siempre que quieran», dice Miguel Ángel de Dios.

Las jornadas gastronómicas del Desarme echan el cierre y quienes las organizan ya han empezado a trabajar para conseguir un logro que sería el escaparate para llevar el menú ovetense por todo el mundo: conseguir que la cita sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Acabamos de lograr el nombramiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional y estamos contentísimos. Queremos disfrutar todo lo que eso significa y vamos a hacerlo, pero no vamos a quedarnos parados ahí», señala el cofrade mayo. «Estoy seguro de que si trabajamos, en el año 2031 lo podemos conseguir, pero para eso tenemos que trabajar duro año tras año. Valoramos lo que tenemos ahora, pero si nos apoyamos en todos los centros asturianos que hay por el mundo podemos hacer una proyección internacional de nuestro Oviedo y de nuestra Asturias y de nuestro menú», añade.

Más fiesta

Pero la fiesta del Desarme no se vivió exclusivamente en los restaurantes este fin de semana. «No hay más que ver el ambiente que hubo en la calle para seguir el resto de actividades que organizamos. Nuestra idea es seguir creciendo para darle a Oviedo todo lo que esté en nuestras manos», afirma Miguel Ángel de Dios.

Uno de los últimos actos de las jornadas fue el certamen de cofradías, que se viene celebrando desde hace unos años en Trascorrales. A lo largo de la mañana, varias de las cofradías invitadas al Gran Capítulo del Desarme ofrecieron a los visitantes aquellos productos a los que honran y les dan nombre. Así, se pudo degustar el vino de Cangas, el queso Idiazabal o el bonito del norte, entre otros manjares. «Para nosotros estar en Oviedo es como estar en casa. Da gusto poder mostrar nuestros productos en esta ciudad y disfrutar a la vez de los compañeros del Desarme», dice Pedro Fernández, de la cofradía del bonito de Colindres.

También estuvieron los representantes de la Real Cofradía del Vino Albariño de Portugal, una sociedad que este año se ha hermanado con la Cofradía del Desarme de Oviedo.