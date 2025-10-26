Pablo Moreno, alcalde de barrio de la Florida: "Puedes hacer toda la vida en La Florida sin ir al centro ni a otros barrios»

Pablo Moreno es alcalde de La Florida desde hace dos años, una zona en la que fijó su residencia en 2017. Nacido en Gijón y casado con una ovetense, su perfil engarza con el de una de las zonas de implantación residencial más reciente de Oviedo, formada por muchas familias jóvenes. A sus 37 años, tiene una hija de tres años, «que está perfectamente aquí, involucrada en el barrio».

¿Cuándo arranca su vinculación con La Florida?

Más o menos en 2013 cuando, por motivos personales, empecé a hacer vida por aquí, por el barrio y alrededores. Desde entonces, La Florida ya me atrajo por su ubicación, sus espacios y por la cantidad de servicios municipales que ofrecía en el día a día. Luego, en 2017, mi mujer y yo adquirimos una vivienda y desde entonces residimos aquí.

¿Cambió mucho La Florida desde entonces?

Sí, cambió bastante y a mejor. Han llegado más vecinos a toda esta zona, hay más comercios y hostelería. El barrio está creciendo poco a poco, hay que considerar que se trata de uno de los de implantación más reciente.

¿Qué peculiaridades conlleva ser uno de los barrios más jóvenes de Oviedo, con 25 años de historia?

Es un gran aliciente, es una zona atractiva para la gente y entiendo que accesible para adquirir una nueva vivienda. Tener muchos servicios es otro tanto a favor del barrio, que ofrece muchas opciones en el día a día sin tener que bajar para nada al centro. Aquí tienes hostelería, tiendas, escuela para los más pequeños, la reciente construcción del instituto. Este amplio abanico de propuestas hacen de La Florida un barrio muy atractivo para atraer a mucha gente joven, y no tan joven, a vivir aquí.

¿Cómo surgió la propuesta de ser alcalde de barrio?

Entiendo que el Alcalde, tras ser reelegido para este segundo mandato, buscaba una persona de confianza, participativa ycomprometida con el barrio, que pudiera dar respuesta a la demandas vecinales y que busque la mejora de la zona. Creo que el Alcalde confío en mí en ese aspecto y yo, la verdad, estoy muyilusionado. Intento dar respuesta todas las peticiones que me llegan, que no son pocas, intento trasladarlas a los concejales para que se hagan eco y poder mejorar la vida del barrio.

¿Qué fue lo que le movió a aceptar el ofrecimiento de la alcaldía de barrio?

Como le decía, soy una persona comprometida y me gusta que mejore La Florida como barrio y Oviedo como ciudad. También me gusta poder dar curso a las demandas vecinales y creo que este cargo es una de las vías para poder atenderlas. Es algo que me hace especial ilusión. Muchas veces, cuando caminas por el barrio ves incidencias, cosinas y a lo mejor no sabes a quién comentárselas. De esta manera con la figura del alcalde de barrio existe un enlace directo para poder llegar hasta cualquier concejal y que esté al corriente de las peticiones o propuestas vecinales.

¿Cuáles con las principales demandas vecinales, que antes decía que no son pocas?

La mayoría son incidencias del día a día, reparaciones en aceras o del asfalto, parques infantiles que pueden presentar algún deterioro, el alumbrado público. Son las cuestiones cotidianas con las que más me encuentro. Por ejemplo, en la zona de abajo, la más próxima al vial de Las Campas, el vecindario reclama la limpieza de parcelas donde sale bastante maleza el no estarurbanizadas y encontrarse todavía a medio construir. Este tipo de incidencias son sencillas y rápidas de solventar. Otras, que son de mayor calado, requieren una mayor complejidad por temas de presupuesto, licencias o similar.

Una de las principales reivindicaciones de La Florida consistió en la construcción del instituto. En otros barrios hay cada vez más quejas sobre el centro de salud ¿Está bien dotado el barrio en equipamientos de servicios básicos,?

El centro de salud que da cobertura a La Florida es el de Concinos. El barrio está creciendo y supongo que más adelante los vecinos pedirán que haya un centro de salud más cercano, porque el actual se quede pequeño ante la previsión de nuevas construcciones, pero ahora mismo todavía no me ha llegado esa reivindicación.

¿Qué es lo mejor de La Florida?

Sus vecinos, evidentemente. Es un barrio de gente joven, muy seguro y que ofrece todo tipo de servicios para no tener que depender de bajar a la zona centro. Tiene muchas zonas verdes, gasolinera, supermercados, dos iglesias._Puedes hacer toda la vida en La Florida sin tener que moverte a otros barrios ni a otras zonas de Oviedo.

¿Y cuál es la asignatura pendiente o lo mejorable?

El gran hándicap de La Florida son los accesos y las salidas al tráfico rodado. Para acceder a las autovías en dirección a Galicia, Cantabria, Gijón o Avilés, un vecino tiene que atravesar el centro y eso supone retrasos y atascos. La Ronda Norte nos daría un plus para tener un acceso directo y de paso evitaría atascos en la zona centro de Oviedo, pero es una cuestión muy compleja aunque me consta que el Ayuntamiento está poniendo toda la carne en el asador.

¿Cómo imagina La Florida a medio y largo plazo?

Imagino una zona en auge, que crecerá y será más grande, unida con Las Campas con edificaciones, no como ahora que hay bastantes parcelas sin construir. n