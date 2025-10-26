El PSOE quiere poner límite al crecimiento desmesurado de pisos turísticos: estas son sus medidas

El PSOE quiere poner límites a las viviendas de uso turístico en función de la presión que sufre cada barrio. Así lo explicó el concejal Juan Álvarez Areces este domingo a través de una nota de prensa en la que pidió al equipo de gobierno "aprender de las ciudades que ya han sufrido este problema antes que nosotros e intervenir para poder anticiparnos a sus peores efectos”. Según su punto de vista, la expansión sin control de este modelo de negocio "está alterando el equilibrio social y residencial de Oviedo, encareciendo la vivienda y expulsando a la población de los barrios tradicionales". “El caso más sangrante es el del Antiguo, donde hay cuatro plazas de alojamiento turístico por cada diez residentes, pero el Centro también tiene problemas”, ha expuesto.

El edil insistió en que “por la experiencia de otras ciudades sabemos lo que sucede cuando los usos turísticos se apoderan del parque residencial: aumentan los problemas de convivencia, desaparece el comercio tradicional y se produce un alza de los precios de la vivienda que expulsa a los residentes”. Es por ello que plantea imponer medidas inspirándose en otras ciudades de España. "En Sevilla y en otras localidades cuando hay más del 7% de viviendas turísticas sobre el parque residencial en un barrio, se propone la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos. Entre 5 y el 7% solo se permitiría un crecimiento limitado y estrictamente controlado; y en los barrios con menos del 5%, no existirían barreras a la posibilidad de nuevos permisos".

Los datos que Álvarez maneja, y que se apoyan en el estudio realizado por Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, indican que Antiguo alcanza una ratio de 7,99 viviendas turísticas por cada 100 viviendas y 43 plazas turísticas por cada 100 habitantes. "Niveles comparables a los de ciudades saturadas por el turismo".

Es por ello que exige al PP que “juegue un papel en el mercado de la vivienda" porque es uno de los principales problemas de la ciudadanía. " El Ayuntamiento podría comprar el edificio de la calle San Antonio con Mon -salió a subasta hace unos días- para ampliar el parque público de vivienda en una zona con alta presión turística.