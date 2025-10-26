Seguridad vial con ritmo: el 'Poli marchoso' triunfa en el Auditorio de Oviedo con sus canciones para niños

Cada concierto del «Poli marchoso» es sinónimo de éxito y, este domingo, volvió a llenar de familias la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe. Lo hizo a lo largo de una actuación que se dividió en dos partes y, en ambas, la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» junto a la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias pusieron la nota musical. José Vázquez tiene conquistados a los niños. Se saben cada una de las letras de sus canciones y con un pequeño gesto del policía local ya retirado, conocen al milímetro de qué canción se trata. Todas ellas tienen un mensaje detrás: concienciar a los ovetenses sobre la seguridad vial para reducir al máximo los accidentes que cada año se producen en las carreteras y el primer tema que cantó tuvo como protagonista a las señales. «Lo hacemos mal cuando no les hacemos caso».

Recordó el «Poli marchoso» que las advertencias tiene diferentes formas y alturas. Unas son redondas, otras cuadradas, las hay triangulares, hexagonales y rectangulares. También pueden estar en solitario o los conductores se pueden encontrar con varias al mismo tiempo como ocurre cuando hay una rotonda. «Es importante que los niños las conozcan porque tienen que avisar a los mayores cuando lo hacen mal» y ya lo saben los más pequeños si se «hace el animal, iremos juntos al hospital». Esta canción tiene diferentes ritmos y los niños los bailaron desde las butacas del Auditorio. Sin embargo, poco a poco, fueron poniéndose de pie y acercándose hasta el escenario. Querían ver de cerca a su poli favorito, aquel con el que se distraen cuando viajan en coche cantando sus canciones favoritas y aprenden durante las visitas que a lo largo del curso escolar hace a los colegios.

Tres décadas enseñando seguridad vial

Hace más de tres décadas que el «Poli marchoso» comenzó a enseñar seguridad vial. Fue algo casual porque un jefe del servicio le designó para hacer un tour por los centros educativos enseñando las diferentes normas. Poco a poco fue añadiendo las canciones a sus clases y desde hace años canta «Felisa, la tortuga». Se trata de un tema que enseña a los niños a mirar a un lado y a otro cuando van a cruzar un paso de peatones. «Esta fue la primera canción que grabé en un estudio y hay padres de los niños de ahora que ya la cantaban cuando eran pequeños», confesó Vázquez. También concienció a los conductores de que los peatones tienen prioridad para cruzar en las zonas habilitadas para ellos.

Después, llegó uno de los momentos más esperados. Su inseparable «Tuca» salió al escenario. También lo hizo «Sapito» para cantar «La pelota se escapó». «Muchas de las canciones las compuse porque llevé un susto cuando iba por la calle como me ocurrió el otro día en Gijón con un patinete o los mayores me cuentan cosas que hacen los niños». Un simple despiste puede causar una tragedia y así lo explica el «Poli marchoso» en sus canciones. «Un niño salió detrás corriendo; si no lo llego a esquivar, me lo meriendo».

Dos conciertos en uno

El concierto en el Auditorio también fue un circo de la mano del Coro AECC Asturias, la Schola Cantorum Grado , la Coral Villa Blanca Luarca , el semble Vocal Miguel Barrosa, la narradora Chusa Juarro y el actor Juanjo Alonso Tresguerres. En el acto estuvieron presentes los concejales Covadonga Díaz, José Ramón Prado y Lourdes García.