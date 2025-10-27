¿Qué concejo es el que tira de la natalidad en Asturias, con cuatro de cada diez nacimientos?

Oviedo es el motor de la natalidad de Asturias. De los 3.095 bebés que han nacido hasta agosto en la región, 1.218 niños han sido empadronados en la capital. En otras palabras, cuatro de cada diez bebés nacidos en los ocho primeros meses del año han sido asentados en la ciudad. Así lo recogen las estadísticas elaboradas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) donde analizan mes a mes los datos de alumbramientos y los desgrana por concejos.

A pesar de que Gijón es el municipio más poblado de Asturias, ocupa la segunda posición en el número de recién nacidos en lo que va de año, con 829 partos en lo que va de año; la diferencia entre ambos lugares es de 389 niños. En tercer lugar, se encuentra Avilés con 387.

Oviedo gana mes a mes

Otro dato a destacar es que agosto ha sido, hasta el momento, el mes con más alumbramientos en Asturias. De ellos, 173 fueron en la capital asturiana; mientras que en Gijón se dieron 112 y en Avilés, 54. En el resto de concejos asturianos se inscribieron 21 bebés en Langreo; 13 en Morcín; 8 en Cangas del Narcea; 6 en Valdés y Parres; 4 en San Martín del Rey Aurelio y 2 en Cangas de Onís, Corvera de Asturias, Grado, Navia, Vegadeo y Villaviciosa. Por su parte, en Aller, Boal, Cabranes, Castrillón, Colunga, Gozón, Illano, Laviana, Lena, Muros del Nalón, Piloña, Pravia, Ribadesella, Santa Eulalia de Oscos, Soto del Barco y Tapia de Casariego se empadronó uno en cada localidad, según los mismos datos del Sadei.

El mes con más bebés inscritos

La tendencia en el resto de meses del año es la misma, con la capital liderando la clasificación. En términos locales, enero fue el segundo mes con más bebés inscritos, con 161, seguido de junio con 160, julio (157), marzo (154), abril (152), mayo (136) y febrero (125). Si se compara estos datos con los del año pasado, se observa que Oviedo registra 56 niños más que en el mismo periodo de 2024, un total de 1.218 frente a los 1.162 del año pasado por estas mismas fechas. También Gijón suma más nacimientos que entonces: 829 frente a los 779 que registró hasta agosto de 2024. Y Avilés aumenta en 27.

Los buenos datos de nacimientos llegan en un momento en el que Oviedo va de récord en récord de población. Los últimos registros del padrón, también de agosto, cifran en 226.872 personas los habitantes en la capital asturiana. Casi tres de cada cuatro de esos nuevos residentes son nacidos en países extranjeros, entre los que destaca el incremento de la colonia paraguaya en 452 personas.

Los ovetenses que vuelven a casa

También hay que tener en cuenta que hay ovetenses que durante su juventud, por motivos de estudios o laborales, se trasladaron a vivir fuera de Asturias. Ahora muchos regresan a su ciudad de origen para que sus hijos crezcan cerca de sus padres o porque no pueden afrontar el alto precio de la vivienda que tienen otras comunidades autónomas como es el caso de Madrid o Barcelona. Otro de los elementos que influyen es que desde la pandemia hay muchas empresas que permiten el teletrabajo, con viajes esporádicos a las centrales.

Estos buenos datos de natalidad y de empadronados hacen prever al equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, que en los próximos dos años se alcanzarán los 230.000 residentes.