Fallece dos días después de su hermana Elvia Clemente, dueña de la tienda de ultramarinos de la calle Mon de Oviedo
La misa funeral por la benjamina de las hermanas será este martes en San Tirso el Real
Luto por partida doble en la calle Mon. Elvia Clamente, dueña de tienda de ultramarinos de la calle Mon y hermana de Fina (fallecida el viernes a los 96 años) murió el domingo a los 94 años. Ambas regentaron durante décadas el negocio que había fundado su abuelo, Sabiniano Clemente, en el corazón del Oviedo Antiguo y sus clientes eran para ellas una familia. La forma cercana en la que atendían tanto a niños como a mayores provocó que fueran sumamente queridas por los ovetenses y la asociación Oviedo Redondo les rindió hace ocho años un homenaje a las dos.
Elvia estuvo en el negocio hasta que cumplió los 65 años. Tenía problemas de salud y era costumbre verla caminando apoyada a unas muletas. En un reportaje con LA NUEVA ESPAÑA recordó que antes había un montón de comercios y mucha más vida en el casco antiguo. "La gente llegaba a la tienda y todos éramos como una gran familia, no existían los supermercados y la gente se movía más por los barrios"
El funeral por Elvia tendrá lugar el martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Tirso el Real. Mismo templo que este lunes, a la una, dará el último adiós a Fina Clemente. Ambas recibirán sepultura en el cementerio de El Salvador.
