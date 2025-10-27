Fernando Alonso y Aitana, juntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1: "Es el mejor de todos y el más majo"
La cantante pasó un día "muy feliz" con el piloto asturiano, que le presto el volante de su Aston Martin
Dos "superestrellas" juntas en el Gran Premio de México de Fórmula 1: Fernando Alonso y Aitana. El piloto asturiano invitó a la cantante catalana, que acaba de sacar la canción "Superestrella", a su box privado de Aston Martin para que conociese de primera mano el apasionante mundo de las carreras.
La artista, que es seguidora de la Fórmula 1, compartió en sus redes sociales la emoción del momento y aprovechó para dar las gracias al asturiano por la invitación. "Estamos aquí en la Fórmula 1 en México. Es increíble. Me ha invitado Fernando Alonso porque es el mejor de todos y el más majo. Y estoy muy feliz. Nada, solo comentaros esto", afirmaba Aitana en un vídeo a través de sus historias de Instagram.
Poco después, la cantante compartió varias fotografías de la experiencia. En ellas se le puede ver con el casco del piloto ovetense colocado debajo del brazo, posando con el propio Fernando Alonso, encima de su monoplaza e incluso manejando el volante.
Una superestrella
Por su parte, el asturiano compartió en sus redes sociales una de las historias de Aitana en Instagram en la que salen los dos juntos y añadió el mensaje "Superestrella" como guiño a su último éxito. Los fans de ambos ardieron y no dudaron en calificar también a ambos de "superestrellas".
La cantante estará precisamente en Asturias, la tierra del piloto, el próximo verano dentro de su nueva gira "Cuarto Azul World Tour". Será el próximo día 26 de junio en el pabellón de La Magdalena de Avilés. La preventa de entradas colapsó hace unos días la página web de venta. El Ayuntamiento de Avilés espera que Aitana atraiga a varios miles de personas y es que la cantante, salida de Operación Triunfo, es un auténtico fenómeno de masas.
