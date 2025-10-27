Hablan los familiares de Fina y Elvia Clemente, las históricas tenderas de Oviedo que fallecieron con solo dos días de diferencia: "Estuvieron siempre juntas y se fueron juntas"

Dos años de vida se llevaban y han fallecido con sendos días de distancia. Fina Clemente era mayor que Elvia Clemente. Ambas nacieron en Grado en los años previos al estallido a la guerra civil y cuando corría 1943 se trasladaron a vivir a Oviedo para ayudar a su abuelo, Sabiniano Clemente, en la tienda de ultramarinos que fundó en 1904 en la calle Mon. Desde entonces, la vida de ambas hermanas estuvo ligada al Oviedo Antiguo. Un barrio que desde el viernes se ha sumido en un luto. Esa misma noche falleció la mayor a los 96 años y este domingo perdió la vida la benjamina a los 94. Las esquelas de ambas han sido pegadas con celo en el cristal del escaparate de la histórica tienda y en sus alrededores se ha credo un altar lleno de flores como homenaje a dos vecinas que quedarán para la historia.

El escaparate con las esquelas rodeadas de flores. / LNE

La noticia del fallecimiento de la más pequeña corrió como la pólvora en la jornada de este lunes. Los vecinos se mostraban en shock porque, aunque la hermana pequeña tenía los achaques de la edad, su estado de salud en general era bueno. "Mi madre y mi tía vivieron 94 años juntas y se han ido juntas. Siempre han estado juntas". Unas palabras pronunciadas por la hija de Fina y sobrina de Elvia, la neumóloga Marta García Clemente, a la salida del funeral de su madre. Se celebró a la una de la tarde en la iglesia de San Tirso el Real. Este martes, a las cinco de la tarde, será la despedida de la hermana pequeña en el mismo templo ubicado a tan solo 140 metros de la centenaria tienda.

Las hermanas Clemente compartieron negocio hasta hace tres décadas. En su ADN llevaban inscrito la palabra trabajadora y atendieron a varias generaciones de ovetenses con una sonrisa en la boca. "La gente llegaba a la tienda y todos éramos como una gran familia, no existían los supermercados y la gente se movía más por los barrios", recordaba la benjamina en un reportaje con LA NUEVA ESPAÑA con motivo del homenaje que los miembros de la asociación Oviedo Redondo les rindió a ambas en 2017. Además, ambas eran sumamente queridas en el casco antiguo. "Se nos van dos pilares del barrio que compartieron ocho décadas de un comercio de toda la vida", subrayó Ana Bermejo, que regentó la librería San Antonio.

La iglesia de San Tirso, este lunes, durante el funeral. / Luisma Murias / LNE

Elvia estuvo en el negocio hasta que cumplió los 65 años. Tenía problemas de salud y era costumbre verla caminando apoyada a unas muletas. "Ella se empezó a dedicar a las cosas de la casa y mi madre quedó en la tienda hasta los 92 años", añadió Marta García. La mayor estuvo frente del negocio estuvo durante toda la pandemia y en los últimos tiempos seguía pendiente de que las puertas se abriesen cada día para atender a los clientes. Ya no lo harán más. La tienda Sabiniano Clemente ha pasado a la historia de Oviedo.

La misa por Fina estuvo presidida por Adolfo Mariño, quien recordó con cariño que hace unos meses entró en la iglesia en uno de los días más felices de su vida. "Se casaba una de sus nietas". También trajo a colación una entrevista que le hicieron donde contaba que esta una persona feliz porque "me quieren y yo quiero". Sin embargo, su vida también tuvo momentos de "sacrificio" y "sufrimiento". Se quedó viuda muy joven de Antonio Mario García del Otero con quien tuvo tres hijas: María Teresa -ya fallecida-, María Belén y Marta María. En todo este tiempo, su hermana fue un apoyofundamentall. "Este funeral tiene otra tristeza más. Estaba en la mañana de este lunes en una reunión en la Casa Sacerdotal cuando me llamaron que teníamos un entierro en el mismo lugar. Pense que era una equivocación hasta que me anunciaron que había muerto Elvia. Siempre estuvieron juntas en la tierra y lo estarán el en el cielo".

Asistentes al funeral de Fina leyendo la esquela de Elvia Clemente. / Luisma Murias / LNE

Otros asistentes a la multitudinaria misa fueron el médico Jaime Álvarez Buylla, el pintor Toño Velasco, el concejal socialista Juan Álvarez Areces y el exdirector general de Comercio del Principado y actual vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Asturias, Julio González Zapico, quien calificó a las hermanas como dos "referentes" del sector. "Las queríamos mucho y les recordamos de forma cariñosa".