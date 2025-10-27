El Halloween más espectacular de la zona rural de Oviedo: de noche, con escenas terroríficas y cientos de visistantes
“Cada rincón tenía su historia y su sorpresa”, comentaban algunos asistentes
Siones ha vuelto a demostrar que es un pueblo ejemplar hasta para meter miedo. Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, este pequeño núcleo rural situado junto a Trubia, en el concejo de Oviedo, celebró su ya tradicional Samaín, una fiesta de origen celta que, con el tiempo, se ha convertido en el “Halloween asturiano” y que en Siones alcanza cada año nuevas cotas de imaginación y participación.
El evento, impulsado por la Asociación de Vecinos de Siones bajo el lema “Siones existe y resiste”, convirtió el pueblo entero en un escenario de terror y fantasía. Más de veinte zonas decoradas y teatralizadas ofrecieron a visitantes y vecinos una experiencia inmersiva en la que no faltaron sustos, risas y mucha creatividad. “Cada rincón tenía su historia y su sorpresa”, comentaban algunos de los cientos de asistentes, maravillados por el nivel de detalle y la implicación de todos los vecinos. Familias enteras participaron en la decoración, utilizando principalmente materiales reciclados, como cartón, vidrio o plástico, que se reutilizan cada año entre las diferentes casas y zonas participantes.
Tras el recorrido del terror, la fiesta continuó con una cena popular, verbena y animación para todas las edades, que se prolongó hasta altas horas y dejó en todos los presentes el recuerdo de una jornada inolvidable.
La Asociación de Vecinos de Siones se ha convertido en un ejemplo de unión, sostenibilidad y compromiso comunitario. Su trabajo constante ha logrado situar a este pequeño pueblo ovetense como referente de dinamismo rural y de participación vecinal.
“Lo que hace especial al Samaín de Siones no son los disfraces, sino la ilusión colectiva que lo hace posible”, destacaban los organizadores al cierre de un evento que, sin duda, ha dejado huella y ha vuelto a recordar a todos que Siones existe, resiste… y da mucho miedo. 👻
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
- Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa
- La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista: esto es lo que ha pasado