El Halloween más espectacular de la zona rural de Oviedo: de noche, con escenas terroríficas y cientos de visistantes

“Cada rincón tenía su historia y su sorpresa”, comentaban algunos asistentes

El espectacular Samaín de Siones. / LNE

Siones ha vuelto a demostrar que es un pueblo ejemplar hasta para meter miedo. Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, este pequeño núcleo rural situado junto a Trubia, en el concejo de Oviedo, celebró su ya tradicional Samaín, una fiesta de origen celta que, con el tiempo, se ha convertido en el “Halloween asturiano” y que en Siones alcanza cada año nuevas cotas de imaginación y participación.

El evento, impulsado por la Asociación de Vecinos de Siones bajo el lema “Siones existe y resiste”, convirtió el pueblo entero en un escenario de terror y fantasía. Más de veinte zonas decoradas y teatralizadas ofrecieron a visitantes y vecinos una experiencia inmersiva en la que no faltaron sustos, risas y mucha creatividad. “Cada rincón tenía su historia y su sorpresa”, comentaban algunos de los cientos de asistentes, maravillados por el nivel de detalle y la implicación de todos los vecinos. Familias enteras participaron en la decoración, utilizando principalmente materiales reciclados, como cartón, vidrio o plástico, que se reutilizan cada año entre las diferentes casas y zonas participantes.

Tras el recorrido del terror, la fiesta continuó con una cena popular, verbena y animación para todas las edades, que se prolongó hasta altas horas y dejó en todos los presentes el recuerdo de una jornada inolvidable.

La Asociación de Vecinos de Siones se ha convertido en un ejemplo de unión, sostenibilidad y compromiso comunitario. Su trabajo constante ha logrado situar a este pequeño pueblo ovetense como referente de dinamismo rural y de participación vecinal.

“Lo que hace especial al Samaín de Siones no son los disfraces, sino la ilusión colectiva que lo hace posible”, destacaban los organizadores al cierre de un evento que, sin duda, ha dejado huella y ha vuelto a recordar a todos que Siones existe, resiste… y da mucho miedo. 👻

