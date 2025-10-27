IU Oviedo tacha de "despilfarro" la privatización de las plazas de aparcamiento de Ferreros
"Constituye un grave error de gestión y una pérdida irreversible de patrimonio municipal", alerta Gaspar Llamazares
El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha calificado de "despilfarro" y "auténtico dispar" la decisión del equipo de gobierno local del PP de proceder a la privatización de las plazas de estacionamiento de Ferreros, dentro del cinturón verde de la ciudad. La formación rechaza tanto la venta total propuesta por el gobierno municipal como la opción parcial defendida por el PSOE.
Según IU, la mejora de este equipamiento público, que supuso una inversión de varios millones de euros para el Ayuntamiento, constituye "un grave error de gestión y una pérdida irreversible de patrimonio municipal". Además, denuncia que la medida se plantea al margen del Plan de Movilidad de Oviedo y sin alternativas evaluar como su uso para plazas residenciales o disuasorias, claves para una movilidad sostenible.
El grupo municipal reclama la paralización inmediata de la venta y propone que las plazas se integren en el Plan de Movilidad como aparcamientos en rotación o en alquiler, tanto para residentes como para facilitar el estacionamiento vinculado al transporte público.
Llamazares considera "aún más incomprensible" que, al mismo tiempo, el Ayuntamiento proyecte nuevos aparcamientos en el centro urbano, como en La Escandalera y El Campillín, este último con oposición vecinal.
"Vender o privatizar aparcamientos públicos es tirar por la borda una inversión millonaria de la ciudad y renunciar a una herramienta fundamental de movilidad", ha declarado Gaspar Llamazares , quien defiende una "gestión pública inteligente" que apueste por la movilidad sostenible, el transporte público y el interés general.
