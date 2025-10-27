El PSOE de Oviedo denuncia un nuevo recorte en cooperación internacional

La concejala socialista de Oviedo Marisa Ponga denunció este lunes lo que califica como "un nuevo recorte" en la partida de subvenciones para cooperación al desarrollo por parte del equipo de gobierno local, que "vuelve a reducir de forma significativa" los fondos municipales destinados a la solidaridad internacional.

Tras la celebración de una reunión informativa del consejo municipal de Cooperación, ha explicado que la nueva convocatoria, de carácter bianual para los años 2025 y 2026, tiene una cuantía total de 700.000 euros -350.000 euros por ejercicio presupuestario-, lo que supone una reducción del 27% respecto a 2024 y del 44,4% respecto a 2023, cuando las ayudas alcanzaban los 630.000 euros.

"Lo que venden como una mejora, porque dicen que da más sostenibilidad a los proyectos, es en realidad un recorte encubierto", ha señalada, para, seguidamente, advertir de que, al ser una convocatoria bianual, no se podrán presentar nuevas solicitudes para nuevos proyectos en 2026, porque hasta 2027 no se abrirá una nueva convocatoria.

Ha señalado al consistorio por "intentar disimular" estos recortes y ha cuestionado, además, que la convocatoria bianual suponga una reducción de los trámites administrativos para las organizaciones beneficiarias, ya que tendrán que "hacer justificaciones parciales".

El presupuesto municipal, ha subrayado que no contempla fondos para ayuda humanitaria, a pesar de las "reiteradas peticiones" de la formación socialista para destinar recursos a crisis como la de Gaza.